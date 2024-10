Párosával vonultatta fel a világ legnagyobb hadihajóit a keleti katonai hatalom: egyértelmű az üzenet

Felvételek sorát tette közzé a kínai Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészete (PLAN) arról, ahogy a flotta egyszerre két repülőgép-hordozójával tart hadgyakorlatot. A Liaoning és a Santung a Dél-kínai-tengeren bukkant fel egymás mellett, kísérőhajók társaságában.

Az esemény történelminek tekinthető, ugyanis ez az első alkalom, hogy a keleti katonai hatalom egyszerre vonultatja fel a világ legnagyobb hadihajói közé tartozó repülőgép-hordozókat.

A járművek 60 ezer tonnánál is nagyobb vízkiszorítással rendelkeznek, ezzel azért még elmaradnak a Fucsien nevű, harmadik kínai hordozótól, valamint az amerikai riválisoktól, amelyek akár a 100 ezer tonnát is elérhetik.

A first: Chinese PLA Navy conducted its first-ever dual-carrier formation exercises in the South China Sea, featuring both the Liaoning and Shandong aircraft carriers. pic.twitter.com/93qvKFivq3