Így gyepálja egymást Kamala Harris és Donald Trump: ez megy a tévében nap mint nap

A Michigan állambeli Libby Brouwernek annyira elege lett a YouTube-on fel-felugráló politikai reklámokból, hogy úgy döntött, inkább kifizet havi 14 dollárt a videómegosztó reklámmentes verziójáért. A szüntelen telefonhívásokról és SMS-ekről pedig már ne is beszéljünk, amelyek elárasztották a mobilját.

Szerintem nagyon-nagyon bunkó dolog kéretlen SMS-eket küldözgetni

- fakadt ki a 42 éves Brouwer a Reutersnek. A Traverse City-i lakos a republikánus Donald Trumpra tervez szavazni a november 5-én esedékes elnökválasztáson.

Még mindig a csatatérállamnak minősülő Michiganben, Thomas J. Miller hasonló okokból panaszkodik Detroit külvárosában. Az 50 éves Miller a demokrata Kamala Harrist támogatja.

Minden egyes videó minden egyes felvezetője vagy Obama vagy Kamala

- számol be Miller, aki a mikrotargetálást és a különböző algoritmusokat kárhoztatja.

Ha bármit megnézek, amiben lőfegyverek, kések vagy bármi más van, azokba általában Trump jelöltei és Trump-reklámok vannak beágyazva

- tette hozzá.

: Democratic Presidential advertisers have outspent Republicans across every battleground in aired ad spending since July 22nd.Find out more in our new report, The Play for the White House Part II: #Election2024

Július 22. és október 8. között a politikai reklámokat nyomon követő AdImpact adatai szerint

1 milliárd dollárnyi (375 milliárd forintnyi) elnökválasztási reklámkiadás koncentrálódott a billegő államokban

az összesen 1,3 milliárdból. A legfontosabbnak tartott, 19 elektori vokssal rendelkező Pennsylvaniába egyedül körülbelül 279 millió dollárt öntöttek, míg a 15 elektorral bíró Michiganbe 200 millió dollárt.

De vannak előnyei is annak, ha valaki egy elnökválasztási csatatéren él: 2020-ban a két nagy párt jelöltjei által tett kampánylátogatások közel 75%-a csupán hat államot érintett. Néhány helybéli szereti ilyenkor felkapni a feliratos pólóját és a molinóját, hogy személyesen üdvözölhesse kedvenc politikusát.

A szavazatunk itt számít

- meséli a 35 éves Lynn Clark, aki az egyik legfőbb letéteményese a politikai reklámköltéseknek: egy óriásplakát-hirdetésekkel foglalkozó vállalkozás tulaja.

A CNN az AdImpact segítségével összegyűjtötte, hogy a két kampány a tévéreklámjaikban milyen gyakorisággal említett meg egyes politikai témákat.

Donald Trump és a republikánus kampányszervezetek augusztusban

Október első felére azonban változtak az arányok a republikánus oldalon:

az adóügyek szerepeltek a tévéhirdetések 38%-ában, az LMBT-jogok pedig a második helyre kúsztak fel, 33%-kal.

Az AdImpact ide sorolja azokat a reklámokat, amelyekben a republikánusok Harrist azért támadják, mert korábban támogatását fejezte ki a transznemű fogvatartottak, köztük illegális bevándorlók nemátalakító műtétjének állami finanszírozása iránt. A demokrata a Fox News-nak azzal védekezett, elnökként a törvényt követné, ahogy a Trump-adminisztráció sem tiltotta be ezeket a beavatkozásokat.

A Trump-kampány hagyományosan legerősebbnek tartott ügyeinek, köztük a bűnüldözésnek a részesedése 27%-ra, az inflációé és a bevándorlásé 18%-ra, míg a gazdaságé 16%-ra csökkent augusztus és október között.

Ami a Harris-kampányt illeti,

Október első felére a demokraták is változtattak a fókuszon:

az adóügyek még nagyobb hangsúlyt kaptak (a hirdetések közel felében szerepelt), míg a két jelölt karaktere a reklámok 28%-ában jelent meg.

Az egészségügy említése 14%-ra esett vissza, az abortuszé 12%-ra, az inflációé és az egészségbiztosításé pedig 4%-re,

Ami a reklámok hangnemét illeti,

az AdImpact a tévében sugárzott kampányhirdetések hangvételét "pozitív", "negatív" vagy "összehasonlító" kategóriákba sorolja. Utóbbi a jelöltek közötti (szakpolitikai) különbségeket domborítják ki.

Az összesen 66 millió dollárból, amit a Trump-párti hirdetők október első két hetében elköltöttek,

Ehhez képest a 95 milliárd dollárt elégető Harris-kampány kiegyensúlyozottabb megközelítést alkalmazott:

Ez az eltérő stratégia határozottan érződik a reklámfilmek hangnemén is,

A LEGTÖBBET SUGÁRZOTTAK KÖZÜL PEDIG MOST MEG IS MUTATUNK PÁRAT,

hiszen kifejezetten érdekes, hogy miközben milyen témákkal foglalatoskodik az országos média Amerikában, az egyes elnökjelöltek milyen üzeneteket priorizálnak a reklámjaikban.

Az október 1. és 21. között legnagyobb értékben sugárzott összehasonlító reklámfilm a demokratákhoz kötődő Future Forward nevű szuper PAC jóvoltából érkezett. A kampányszervezet több mint 22 millió dollárt adott ki a Trump adópolitikáját ostorozó reklámra, amelyben egy floridai lakos kritizálja a volt elnököt, amiért adócsökkentést ígért a gazdagoknak. A nő rosszallóan kijelenti,

én nem vagyok rohadt gazdag.

Elmondása szerint korábban Donald Trumpra szavazott, de ezúttal Kamala Harrisre voksol, aki le fog számolni az árfelhajtó vállalatokkal és a dolgozó emberek adóterheit fogja visszanyesni.

A super Political Action Committee-k (szuper PAC-ek) hivatalosan nem állnak közvetlen kapcsolatban a kampányokkal, ezért egyes szövetségi kampányfinanszírozási korlátozások sem vonatkoznak rájuk. Szabadon fogadhatnak bármekkora összeget, amit a jelöltekkel és pártokkal koordináló, sima Political Action Committee-k, röviden PAC-ek, nem tehetnek meg.

Ugyanennek a spotnak egy másik verziója is készült, hasonló mértékű, 20 millió dolláros összeggel megtámogatva. Ebben egy pennsylvaniai férfi a főszereplő, aki arról beszél, Harris rá fogja venni a leggazdagabbakat, hogy igazságos módon befizessék az államkasszába a rájuk jutó részt.

Hogy az ő adóikat csökkentsék? Nem, ez nem frankó.

A másik oldal legelterjedtebb tévéhirdetésébe a MAGA Inc. nevű szuper PAC 18 millió dollárt tolt. A negatív hangvételű videó Harris ügyészi munkásságát támadja, mondván, az alelnök engedte, hogy elítélt szexuális bűnözők iskolák közelében éljenek.

Kamala Harris mindig is a bűnözőket helyezte előtérbe. Ne legyen Amerika a következő áldozata.

A republikánus kampánygépezet második leggyakoribb reklámja 16 millió dollárért futott az összes billegő államban október első felében. Ez Harrist – ahogy azt említettük – azért kritizálja, amiért korábban beállt az adófizetők által finanszírozott nemi átalakító műtétek mögé fogvatartottak számára.

Őrülten hangzik, mert az is

- szögezik le.

A Restoration PAC, amely egy Trump-párti szuper PAC, 11 millió dollárt fordított a következő spotra, amely Joe Biden és Kamala Harris kormányát okolja a magas inflációért. A lehangoló statisztikák és egy küszködő családanya vallomása közé azt vágták, ahogy az alelnök jókedvűen azt ismételgeti,

a Bidenomics működik.

A demokrata párti Future Forward PAC gazdaságpolitikai reklámjában Harris jelölőgyűlésen elmondott beszédéből idéznek: az alelnök Trump megemelt vámtarifáit "országos áfának" titulálja, ami 4 ezer dollárjába kerülne minden középosztálybeli családnak. Ennek a reklámnak az október eleji terjesztéséért viszont 10 millió dollárt fizetett a demokrata szuper PAC.

"Látták az összes negatív reklámot ellenem. Nos, a helyzet a következő, ezek arra vannak tervezve, hogy szétszakítsanak minket. De itt az igazság. Egész életemben másokért harcoltam. Ezért lettem ügyész, kerületi ügyész és főügyész" - mondja a kamerához fordulva Kamala Harris a következő reklámban, amelyre kampánya több mint 11 millió dollárt költött a hónap első három hetében.

Here's the top TV ad from the Harris campaign itself (not a super PAC) so far this month, which it's spent more than $11M airing on broadcast - Harris, straight to camera: pic.twitter.com/DCpy7RL6ud