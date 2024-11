Egyetlen felvétel mutatja, hogy miért lehetnek veszélyesek a kilőtt orosz drónok

Moszkva egyre nagyobb intenzitással támadja Ukrajnát, gyakorlatilag a háború eleje óta nem látott intenzitással vesznek célba Sahed-drónokkal ukrajnai objektumokat. Az eszközök döntő többségét a légvédelem már a levegőben megsemmisíti, ez azonban több szempontból is problémát okozhat Kijevben:

Utóbbiról érkezett egy ma hajnali felvétel az ukrán fővárosból, amelyen az látható, hogy az ukrán légvédelem teszi a dolgát, és eltalálja az egyik érkező orosz drónt. Ezt követően az viszont

gyakorlatilag egy kiszámíthatatlan lángoló ronccsá válik, majd így éri el a földet.

Ez különösen akkor veszélyes, ha valamilyen épületek vannak a megsemmisítés közelében. Az ukrán hatóságok arról számoltak be, hogy egy ilyen kilőtt drón csapódott egy irodaépületbe, azt nem lehet pontosan tudni, hogy a videón láthatóról van-e szó.

