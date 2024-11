Megállíthatatlanul törnek előre az oroszok Donbaszban, csúcsmodern vadászbombázót veszített Moszkva – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Az ukrán védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta, hogy pontosan mekkora drónesőt zúdított az országra Oroszország november 2-re virradóra. Az adatok szerint 71 Sahed-drónnal hajtottak végre támadást, ebből 60-at hatástalanítottak. 39-et a légvédelem lőtt le, míg 21-et az elektronikus jeladó megzavarásával sikerült leszedni. Hozzátették, hogy még 5 darab drón még a légtérben tartózkodik, valamint másik 5 Oroszország felé elhagyta az országot.

Ezen felül egy szuperszonikus H–31 lokátorromboló rakétát is kilőtt Moszkva Ukrajnára, ezt nem sikerült a légvédelemnek megsemmisítenie.

The Ukrainian Air Force reports on a Shahed drone attack overnight, mainly aimed for Kyiv and the region.Shot down:0/1 Kh-31P anti-radiation missile60/71 Shahed drones (39 shot down, 21 taken down by EW)An additional 5 Shahed drones returned to Russia. 5 more Shaheds now pic.twitter.com/ap65pFalq6