Jelentett a legpontosabb közvéleménykutató: Harris nagyon vezet a választáson, és meg is nyerheti

Évtizedek óta nem fordult elő, hogy a közvélemény-kutatások szerint az ország ilyen szoros elnökválasztási versennyel nézett volna szembe ennyi államban a felmérések szerint. A szoros küzdelem azt jelenti, hogy a verseny továbbra is rendkívül bizonytalan, ahogy a kampány az utolsó órákba lép.

A NY Times/Siena felmérése szerint Harris jelenleg szűk előnnyel vezet Nevadában, Észak-Karolinában és Wisconsinban, míg Trump vezet Arizonában. A felmérések szerint szoros versenyben állnak egymással Michiganben, Georgiában és Pennsylvaniában. Az eredmények azonban mind a hét államban a mintavételi hibahatáron belül vannak, ami azt jelenti, hogy

egyik jelölt sem vezet egyértelműen egyik államban sem.

Egy ilyen szoros versenyben akár egy kis rendszerszintű közvélemény-kutatási hiba is döntően bármelyik irányba billentheti a versenyt.

Vannak azonban arra utaló jelek, hogy az utolsó pillanatos döntések Harrisnek kedveznek: a szavazók azon 8 százaléka, akik azt mondták, hogy csak nemrég döntöttek a szavazatukról, 55 százaléka a demokrata, 44 százalék a republikánus jelöltet támogatta. (A választások napjának közeledtével a szavazók 11 százaléka maradt bizonytalan vagy meggyőzhető, szemben a körülbelül egy hónappal ezelőtti 16 százalékkal).

A közvélemény-kutatásra akkor került sor, amikor a Floridai Egyetem választási elemzőközpontja szerint már több mint 70 millió amerikai szavazott. A Times/Siena közvélemény-kutatásában a hét államban megkérdezettek mintegy 40 százaléka mondta azt, hogy már szavazott.

Harris nyolc százalékpontos különbséggel nyeri ezeket a szavazatokatt - derült ki a felmérésből.

Trump előnyben van azon szavazók körében, akik azt mondják, hogy nagy valószínűséggel elmennek szavazni, de még nem adták le voksukat.

A korai szavazás aránya különösen magas Észak-Karolinában, ahol a választók több mint fele azt mondta, hogy már leadta szavazatát. Harris 8 százalékponttal nyeri a korai szavazókat ebben az államban, ami talán hozzájárul ahhoz, hogy három százalékpontos előnyre tett szert az államban végzett felmérésben. A Helene hurrikán által nemrégiben okozott pusztítás ellenére 10-ből több mint 9 észak-karolinai választópolgár azt mondta, hogy a vihar és annak következményei egyáltalán nem befolyásolták a szavazási képességét.

Az egyetlen állam, ahol a felmérés szerint Trump nyert azok körében, akik azt mondták, hogy már szavaztak, az Arizona volt. Az ottani szavazók 46 százaléka mondta azt, hogy már szavazott, és Trump 50-46 arányban nyerte ezt a csoportot.

A felmérésekből az is kiderül, hogy a verseny utolsó szakaszában a választók által prioritásként kezelt kérdések is eltolódtak. A gazdaság továbbra is a legfontosabb kérdés marad, de az olyan államokban, mint Wisconsin, ahol Harris folyamatosan vezet, az abortusz fontossága most már majdnem megegyezik a gazdasággal. Arizonában pedig, ahol Trump vezet, a bevándorlás szintén egyre inkább a választók döntő kérdésévé válik.

A felmérés azt mutatja, hogy Trump továbbra is megtartotta a szavazói magját, amely az előző két elnökjelöltségi versenyben támogatta őt - a főiskolát nem végzett fehér szavazókat és a férfiakat -, miközben növelte támogatottságát a fiatalabb, nem fehér és új szavazók körében. Arizonában és Michiganben - mindkét államban, ahol négy évvel ezelőtt veszített – támogatottsága meghaladja a 2020-as szavazatarányát.

A felmérést a 7 csatatérállam 7879 választóinak megkérdezésével végezték október 24. és november 2. között.

Címlapkép forrása: Martin Ruegner