Készen áll Amerika arra, hogy női elnöke legyen?

2021 januárjában Kamala Harris vált az Egyesült Államok első női és színesbőrű alelnökévé, miután Joe Biden a kampány során megfogadta, hogy fekete női politikust fog jelölni az ország második emberének. Bár a reflektorfényben még újoncnak számító Harrist kevesebb amerikai utasítja el, mint Hillary Clintont 2016-ban, a volt külügyminiszer kudarcba fulladt elnöki indulásának fényében több demokrata szimpatizáns attól fél, ugyanez a sors várhat a párt idei elnökjelöltjére. Mennyire befolyásolja tehát az amerikai választók keddi döntését, hogy az ország első női vezetője szerepelhet a szavazólapokon?

Teljes mértékben

- válaszolta a demokrata elnökjelölt, Kamala Harris az NBC News-nak pár napja, miután arról faggatták,

készen áll-e arra az Egyesült Államok,

hogy egy nő, illetve egy színesbőrű nő üljön az Ovális Irodában, és legyen a világ legütőképesebb haderejének főparancsnoka. Harris édesapja jamaicai, míg édesanyja indiai bevándorlóként érkezett az Egyesült Államokba, a kaliforniai születésű korábbi főügyész ezáltal afrikai és dél-kelet-ázsiai gyökerekkel is rendelkezik.

Amikor arról faggatta a riporter, hogy a kampánya miért nem fókuszál jobban a jelöltsége történelmi mivoltára, az alelnök nevetve azt mondta,

én egyértelműen nő vagyok. Ezt nem kell senkinek sem kiemelnem.

"A lényeg, és ami a legtöbb embert igazán érdekli, hogy el tudom-e végezni a munkát, és van-e tervem arra, hogy valóban rájuk koncentráljak?" - tette hozzá.

Az NBC újságírója, Hallie Jackson ezután rámutatott, hogy Harris látszólag rosszabbul szerepel a férfiak körében, mint demokrata elődje, Joe Biden elnök. Ennek apropóján azt kérdezte, a szexizmus állhat-e ennek hátterében.

Voltak a rendezvényeimen. Látni fogják, hogy azokon férfiak és nők is vannak, legyen szó akár kicsikről, akár 10 ezer fős eseményekről

- felelte erre Harris.

Az alelnök Hillary Clintonhoz képest valóban feltűnően ritkábban beszél a neméről:

Clintonnak már a kampányszlogenje is női névmást tartalmazott ("I'm with her"), ami önmagában megkülönböztetésként szolgált, beszédeiben pedig gyakran hivatkozott a nők magas pozíciókba kerülését akadályozó üvegplafonra.

"Ma este mérföldkőhöz érkeztünk nemzetünk egyre tökéletesebb unió felé vezető útján: egy nagy párt először jelölt nőt elnöknek. Anyám lányaként és a lányom anyjaként állok itt, és nagyon boldog vagyok, hogy eljött ez a nap. Boldog vagyok a nagymamákért, a kislányokért és mindenkiért a kettő között. Boldog vagyok a fiúkért és a férfiakért is – mert amikor Amerikában bármilyen akadály leomlik bárki számára, az mindenki számára szabaddá teszi az utat. Amikor nincsenek korlátok, a határ a csillagos ég. Tehát haladjunk tovább, amíg Amerika 161 millió nője és lánya közül mindenki megkapja a megérdemelt lehetőségét" - szólt Clinton beszéde nyolc éve a demokraták jelölőgyűlésén.

Kamala Harris ezzel szemben a jelöltsége történelmi léptékéről nem, mindössze anyjáról ejtett pár személyes szót a demokrata konvención elmondott beszédében, akit "egy zseniális, 150 centis, akcentusos barna nőnek" nevezett. Egyesek Barack Obama 2008-as indulásával állítják párhuzamba Harris identitáshoz viszonyuló kommunikációját, mivel az nem igazán foglalkozik az üggyel vagy a jelölt előtt álló "üvegplafonnal". Ez nem véletlen, Harris Obama akkori kampánymenedzserét is felkérte tanácsadójának.

Őszintén szólva, ha arról beszélünk, hogy «én vagyok az első fekete ilyen, én vagyok az első olyan», azzal nem jutunk semmire

- fogalmazott Carol Moseley Braun volt illinois-i szenátor még augusztusban a Politicónak, aki az első fekete nőként szolgált a szenátusban. "Ez tényleg sarokba szorít, és nyitva hagyja a lehetőséget, hogy megvádoljanak azzal, «kijátszod a faji kártyát». Ő nem tette ezt, és ez nagyon okos dolog tőle" - tette hozzá Moseley Braun.

A Politico korábban azt írta egyébként, Harristől amúgy sem áll távol ez a fajta hozzáállás, korábbi politikai kampányaiban sem került reflektorfénybe a neme vagy származása. Egy, az alelnökkel főügyészi munkássága során együtt dolgozó személy szerint Harris általában elviccelte, ha olyasmi kérdéseket szegeztek neki, milyen érzés az első nőnek lenni, aki egy adott tisztséget visel.

Clinton a Demokrata Párt idén augusztusban rendezett jelölőgyűlésen szintén reményét fejezte ki, hogy Harrisnek végre sikerülhet, ami neki nem.

Együtt sok repedést ütöttünk a legmagasabb, legkeményebb üvegplafonba. És ma este, ma este oly közel vagyunk ahhoz, hogy egyszer és mindenkorra áttörjük. És tudják mit? Az üvegplafon másik oldalán Kamala Harris áll, aki felemeli a kezét, és leteszi a hivatali esküt mint az Egyesült Államok 47. elnöke.

Ezt mondják a számok

De nézzük, Harris január 20-i eskütételét mennyire tudják elképzelni maguk az amerikaiak. A CNN biztos szavazók között készült, egy hete publikált felmérése alapján

a legtöbb amerikait – önbevallásuk szerint – nem befolyásolja a szavazatát, hogy Kamala Harris válna az első női elnökké.

65% úgy nyilatkozott, nem változtat a voksán ez a kérdés, miközben 24% szerint ez jó indok a Harrisre történő szavazásra. Egy szűk kisebbség, minden tizedik amerikai (11%) gondolja, hogy Harris neme indokként szolgálhat arra, hogy ne az ő neve mellé húzza az ikszet. A nők egyébként kicsivel magasabb eséllyel mondják, hogy ez ok arra, hogy igenis rá szavazzanak, mint a férfiak (29%-20%).

A Pew Research Center 2023-as kutatása azt kérdezte, mennyire fontos az amerikaiaknak, hogy megéljék egy női elnök beiktatását. T úlnyomó többségüknek (64%) személy szerint ez nem fontos, de mintegy 36%-uk tulajdonít ennek jelentőséget. A nők (21%) nagyobb valószínűséggel vélekednek úgy, hogy ez nagyon fontos számukra, mint a férfiak (13%), bár nem bődületes a különbség. Ami a pártpolitikai bontást illeti, a demokraták közül tízből hárman tartják egy női elnök mihamarabbi megválasztását rendkívül fontosnak, míg a republikánusok körében ez az arány csak 5%. Az amerikaiak háromnegyede szerint egyébként eléggé vagy nagyon valószínű, hogy még életük során lesz női elnöke az országnak, míg 26% nem tudja ezt elképzelni. Érdekes módon kicsivel több férfi véli ezt esélyesnek (77%), mint nő (71%).

de mintegy 36%-uk tulajdonít ennek jelentőséget. Ami a pártpolitikai bontást illeti, míg 26% nem tudja ezt elképzelni. Érdekes módon kicsivel több férfi véli ezt esélyesnek (77%), mint nő (71%). A YouGov, ami azután készített kutatást, hogy Kamala Harris átvette a stafétát Joe Bidentől, arra jutott, a választók 54%-a helyeselt arra a kérdésre, hogy Amerika készen áll-e egy női elnökre, 30% viszont úgy nyilatkozott, hogy nem, 16% pedig nem tudta. A demokraták 77, míg a republikánusok 30%-a értett egyet ezzel az állítással, így a Harrisre és más női elnökaspiránsokra nézve aggasztó számok feltehetőleg annak is felróhatók, hogy a Trump-szavazók minden demokrata elnökséget elleneznének, ezáltal Harrisét is. 2015-ben még 63% gondolta, hogy az ország készen áll első női vezetőjére, 2023 februárjában – miután a mérsékelt republikánus Nikki Haley bejelentette elnöki indulását – 49% vélekedett így. Akkor a republikánusok kétharmada jónak tartotta volna, ha republikánus női elnöke lenne az országnak. A demokraták egyébként jelenleg jóval valószínűbbnek tartják, hogy 10 éven belül állni fog nő az Egyesült Államok élén, mint az ellenkező oldal (82%-44%). De egy részük kételkedik a honfitársai nyitottságát illetően: a demokraták 37%-a szerint az amerikaiak legalább fele nem szavazna még akkor sem egy női elnökjelöltre, ha az hasonlóan kvalifikált, mint a férfi alternatíva (az összes választó közül 41% gondolja ezt, valamint a republikánusok 48% és a függetlenek 37%-a.)

A Pew Research Center nemrég az is felmérte, hogy az amerikaiak mit gondolnak a jelölteket győzelemben esetlegesen hátráltató vagy elősegítő tulajdonságokról: 41% szerint az a tény, hogy Harris ázsiai származású és fekete, segíteni fogja a jelöltségét,19% szerint inkább árt neki, de 39% úgy véli, ez nem fog változtatni az erőviszonyokon. Harris nemét illetően hasonló a megoszlás: 40% szerint ez inkább előny, 30% azt mondja, hátrány, míg 30% ezt nem tartja jelentős dolognak. Rendkívül érdekes azonban, hogy Harris megítéléséről saját támogatói jóval negatívabb képet festenek: az összes válaszadóhoz képest közülük többen gondolják, hogy árt az esélyeinek a faji hovatartozása (31%) és a neme (42%). Mindeközben a Trump-szavazók relatív többsége (46%) úgy véli, ezek segíteni inkább fognak Harrisnek. Egyszóval azt feltételezhetjük, a demokrata szavazók nagyobb eséllyel foghatják az alelnök potenciális vereségét arra, hogy az amerikai társadalom nem áll készen egy színesbőrű női parancsnokra, míg a republikánusok egy része Harris győzelme esetén legyinthet, hogy csak ezen tulajdonságai miatt választották meg. A demokratákon túl a nők is kissé pesszimistábbak egyébként: a férfiak 26%-ához képest az ő harmaduk gondolja, hogy árthat Harris esélyeinek a neme.

Összességében tehát a férfiak sem elutasítóan, inkább semlegesen állnak egy női elnök lehetőségéhez, míg az amerikai nők hangyányit fontosabbnak tartják, hogy még életükben átszakadjon az "üvegplafon". Ezzel párhuzamosan épp a demokraták és a nők azok, akik nagyobb társadalmi akadályát látják ennek, bár a pártpolitikai megosztottság erősen befolyásolja azt, hogy melyik oldal mit gondol a női politikusokról összességében. A többséget viszont nem befolyásolja az elnökjelölt neme, legalábbis erről számolnak be.

Rekordszéles szakadék tátoghat

Korábbi, hasonló témában született cikkünkben kifejtettük, hogy ha nem is közvetlenül, de az idei elnökválasztási kampányban jelentős szerepet játszik a nem kérdése, és nem (csak) azért, mert a két nagy párt egy nővel és egy férfifal fut neki a november 5-i voksolásnak. Bár számos ok állhat amögött, hogy a nők és a férfiak világszerte másképp szavaznak, az Egyesült Államokban számos jelenség erősíthet rá arra a tendenciára, miszerint

a nők inkább a demokratákra, a férfiak pedig a republikánusokra adják a voksukat

(mint az, hogy a nők egyre magasabb végzettséggel rendelkeznek a férfiaknál; a fiatal nők sokkal liberálisabbnak vallják magukat férfi társaiknál; a nemi egyenlőséget zászlajára tűző liberális oldal felkarolta a MeToo-mozgalmat; miközben konzervatív főbírák megszüntették az abortuszjogot szövetségi szinten garantáló Roe v. Wade-precedenst, ami számos államban szigorítást hozott magával.)

Az idei elnökválasztáson viszont a megszokottnál is szélesebbé válhat a két nem közötti szakadék,

angolszász forrásokban "gender gap".

Ezelőtt a 2016-os és a 2000-es elnökválasztás járt a legmarkánsabb, 20 százalékpontot meghaladó különbséggel a két nem által preferált jelölt kapcsán. A 2024-ben várható nemi szakadék (azaz, ha először kivonjuk egymásból az egyes jelöltek nők és férfiak közötti szavazatarányát, majd megállapítjuk a kettő különbségét), azonban rekordszélesre, 23 százalékpontra rúghat, ha hihetünk a közvélemény-kutatásoknak.

Ezt legintenzívebben a diplomás nők és a felsőfokú végzettség nélküli férfiak közötti különbség hajthatja:

ahogy a New York Times kiemeli, a Pew Research Center friss számai alapján a nem diplomás férfiak 39%-55% arányban Trumpot támogatják inkább; míg a főiskolai végzettségű nőknél szinte teljesen fordított a helyzet, az ő 61%-uk Harrisre voksolhat, 34% pedig Trumpra (ezen két csoport között tehát duplaakkorára, 43 pontra nyílhat a szakadék). Ezt feltehetőleg az eltérő aggályaikkal és médiafogyasztási szokásaikkal lehet magyarázni: a gazdasági és megélhetési kérdések (melyek terén inkább Trumpban bíznak az amerikaiak) kiemelten foglalkoztatják a főiskolai végzettséggel nem rendelkező férfiakat, míg a diplomás nők elsőszámú ügyként az abortuszt nevezik meg (ez Harris legfőbb erőssége). Ráadásul a férfiak főleg az X-ről (korábbi nevén Twitterről), Redditről és YouTube-ról tájékozódnak, míg a nők Facebookról, Instagramról és TikTokról.

Bár arról túlzás lenne beszélni, hogy idén teljes mértékben a nemi szakadék fogja meghatározni az elnökválasztás kimenetelét, mindkét oldal tisztában van azzal, hogy a férfiak vagy a nők jelentik-e a bázisukat, és ennek megfelelően szabják a kampányüzeneteiket.

Az abortuszhoz való hozzáférést szabadságjogi kérdésként keretező Kamala Harris egyik legelső podcastszereplése például a női célcsoportú "Call Her Daddy" nevű csatornán történt, de alelnökjelöltjével egyetemben megjelent a "The View" című talkshowban is. A demokraták emellett gyakran kritizálják riválisaik nőket érintő megjegyzéseit: elég csak J. D. Vance-re és a "gyermektelen macskás nőkre", vagy Donald Trump olyan kijelentéseire gondolni, miszerint ő "a nők védelmezője" és a "lombikprogram atyja", valamint meg fogja védeni a nőket, "akár akarják, akár nem". Pár napja ráadásul előállt egy olyan reklámmal a demokrata kampány, ami a Harrist támogató Liz Cheney volt republikánus képviselő korábbi megszólalását tükrözve azt sugallja, hogy a nők nem tartoznak elszámolással a férjüknek a szavazatukról.

Harrisék eközben feltűnően próbálják tompítani a férfiak körében tapasztalt visszaesésüket: Tim Walz alelnökjelölt ráfeküdt az amerikaifoci-edző és vadászás után autót szerelő apuka imidzsére, miközben a Twitchen streamelte, ahogy videójátékozik Alexandria Ocasio-Cortez képviselővel; Harris pedig a fekete és latino férfiakra szabott programjavaslatokkal állt elő, melyeket a körükben népszerű podcastokban is kihangsúlyozott. Egyesek Barack és Michelle Obama (fekete) férfiakat megszólító, "kioktató" üzeneteit viszont vehemensen bírálták: előbbi azt nehezményezte, hogy szemlátomásra nem lelkesednek annyira az afroamerikai férfiak Harris iránt, mint ezelőtt iránta, utóbbi pedig arról beszélt, egy Trumpra leadott szavazat "ellenünk [nők ellen] szól, az egészségünk ellen, az értékünk ellen."

A szókimondó és macsó imidzséről, illetve szexuális zaklatási peréről híres Donald Trump kampánya eközben a (fiatal) férfiakat vette célba, és nemcsak az őket megmozgató podcastszerepléseivel (lásd Logan Paul vagy Joe Rogan): többek között cipőmárkát alapított, felkarolta a kriptobizniszt, a párt júliusi jelölőgyűlésén pedig Hulk Hogan pankrátor, valamint Dana White, a UFC-liga vezérigazgatója konferálta fel. Hulk Hogan visszatért a színpadra Trump múlt heti New York-i gyűlésén is, ahol arra célzott, hogy a demokrata elnökjelölt szexuális szívességek árán építette karrierjét (amiről Trump korábban szintén posztolt egy mémet a közösségi oldalán). Noha az esemény főleg a Puerto Ricóval kapcsolatos ellentmondás kirobbanása miatt vált emlékezetessé, egy felszólaló azt hangoztatta, hogy Harris "a stricijeivel együtt tönkreteszi az országunkat." Ezt a fajta retorikát többen is bírálták házon belülről, a büszke Trump-szavazó Megyn Kelly műsorvezető úgy értékelte, ez teljesen kontraproduktív. Már így is rengeteg nőt veszítettek el a kampányban. A cél egy hét múlva az, hogy több ember szavazzon Donald Trumpra, nem pedig kevesebb. Nikki Haley, Trump előválasztási riválisa – aki bár "készenlétben áll", azóta sem kampányolt aktívan a volt elnök mellett –, azt mondta, ez kellemetlen érzést ébreszthet a nőkben, akiket "nem így lehet megnyerni." Nem így lehet megnyerni azokat az embereket, akiket aggaszt Trump stílusa. Haley hozzátette, itt az ideje, hogy a gazdaságról, a bevándorlásról és a nemzetbiztonságról beszéljenek. Trump tehát méretes téteket rakott a fiatal férfiakra, hiszen a színesbőrűek közötti népszerűségnövekedését feltehetőleg a fekete és latino huszonéveseknek köszönheti elsősorban. Trump a 18 és 29 év közötti férfiaknál 37%-58% arányban vezet a New York Times kimutatása szerint, míg a fiatal nők körében Harris áll az élen 67%-28%-ra, ami ebben a korcsoportban 60 pontra nyitná köztük a gender gapet. Bár kérdés, hogy a voksolásra átlagnál motiválatlanabb fiatal férfiak mennyire aktivizálódnak november 5-ig.

50-ből csak 5 állam nem választott még sosem női kormányzót vagy szenátort az Egyesült Államokban, 2011 és 2021 között pedig kétharmadával emelkedett a női kongresszusi képviselők száma (90-ről 145-re).

Ha ebből, no meg abból indulunk ki, hogy 2016-ban a Harrisnél jóval népszerűtlenebb Hillary Clinton 3 millióval több voksot kapott, mint az elektori kollégiumban győzedelmeskedő Donald Trump, talán kijelenthetjük, hogy valóban nem állunk távol az Egyesült Államok első női elnökének beiktatásától. Az, hogy Kamala Harris lesz-e ez a személy, jövő kedden kiderül.

Címlapkép: Kamala Harris alelnök beszédet mond a CHCI 47. éves jogalkotási konferenciáján 2024. szeptember 18-án, szerdán a Ronald Reagan épületben a Nemzetközi Kereskedelmi Központban Washingtonban (hivatalos fehér házi fotó: Lawrence Jackson).