Egymásnak feszültek a világ szuperhatalmai: jöhet az újabb háború, ha vége az elnökválasztásnak?

Az Egyesült Államok és Kína között az elmúlt években egyre látványosabbá vált a versengés és ez már gyakorlatilag az összes területre kiterjedt. Az amerikai elnökválasztás során most is az egyik kiemelt témát a keleti nagyhatalommal kapcsolatos kemény lépések ígéretei jelentették, ebben talán Donald Trump republikánus elnökjelöltnek sikerült nagyobbakat mondani. A legfontosabb kérdés viszont leginkább az, hogy lesz-e összecsapás a nagyhatalmak között. Erre a kérdésre keressük a választ az elemzésünkben.

Egy évtizedes vita

Az elmúlt években az ukrajnai és a közel-keleti háború árnyékában egy harmadik potenciális katonai összecsapás kirobbanása miatt is szorongott a világ, a tajvani konfliktus eszkalációja fenyegetett.

A főszereplők itt már gyakorlatilag szemtől szemben a világ két megkérdőjelezhetetlen vezető szuperhatalma: Kína és az Egyesült Államok.

A nézeteltéréseket az okozza, hogy a 20. század első felében hosszú éveken át húzódó kínai polgárháború a kommunista és a nacionalista erők összecsapása azzal ért véget, hogy a jobboldali Koumintang (KMT) tagjai Tajvanra menekültek, ahol a mai napig működik a Kínai Köztársaság nevű entitás. A szárazföldön pedig Mao Ce-tung vezetésével létrejött a Kínai Népköztársaság. A „két Kína” máig nem tudta konszolidálni a kapcsolatait, ráadásul az elmúlt években még nőtt is a feszültség. Az Egyesült Államok a „szakadást” követően eleinte a szigeten vezetést szerző „kvázi független” kormány mellett foglalt állást, a szomszédos nagyhatalom ambícióinak féken tartására még nukleáris robbanófejeket is telepített Washington Tajvanra. Az 1970-es évektől a Fehér Ház és a Kína közötti kapcsolat enyhülésével kivonták ezeket, lassú olvadás állt be, a világ legerősebb gazdasága elásta a csatabárdot a világ legnépesebb hatalmával szemben.

Ezt követően gazdasági fellendülés, gyorsan bővülő kereskedelem, robbanásszerű kínai fejlődés jellemezte a viszonyt, ez pedig azt követően is fennmaradt, hogy az Egyesült Államok tulajdonképpen megnyerte a hidegháborút a Szovjetunió ellen.

Bár a két nagyhatalom között sosem volt felhőtlen a viszony, mivel éppen Tajvan kérdése óvatosságra intette a feleket, fennmaradt a gyanakodás.

Ennek mértéke ráadásul a 2000-es éveket követően fokozódott, amikor láthatóvá vált, hogy belátható időn belül Kína lesz az Egyesült Államok elsőszámú kihívója minimum gazdasági szempontból. A helyzetet bonyolította, hogy Tajpejben egy kifejezetten Amerika-barát kormány került hatalomra, a 2024 elején megválasztott elnök, Laj Csing-tö pedig a függetlenség elérését is kilátásba helyezte néhány kijelentésében.

Asked about his predecessors widely-cited disclosure several years ago that China's Communist leaders have ordered the country's military to be ready to take over Taiwan by 2027, Adm. Paparo said the PLA intends to be ready by 2027. https://t.co/mYyFOHYSxS — The (Washington) February 3, 2024

Az elmúlt években a gazdaság és a politikai mellett a katonai vezetők is állandó jelleggel ívták fel a figyelmet Peking növekvő veszélyeire. Az amerikai csendes-óceáni térségért felelős harci parancsnokságának vezetője, Samuel J. Paparo például arra hívta fel a figyelmet egy beszédében 2024 tavaszán, hogy a keleti nagyhatalom már 2027-ben készen fog állni egy Tajvan elleni háborúra. Washington igyekezett egy amolyan szövetségi hálót kialakítani a Távol-Keleten, így az AUKUS, a QUAD, valamint a Japánnal, Dél-Koreával és a Fülöp-szigetekkel is erősítette védelmi-biztonsági együttműködéseit. A szigetről sem feledkeztek el, folyamatosak a fegyvereladások, valamint az amerikai támogatások is elkezdődtek. Biden úgy fogalmazott, hogy hajlandó lenne a katonai erejének felvonultatására, amennyiben Peking támadólag lépne fel, bár ez a „körülményektől függene”.

Ki mit mond?

A kampányban forró témát jelentett Kína kérdése, gyakorlatilag mindkét jelölt sokat foglalkozott a keleti nagyhatalommal, több ígéret is elhangzott arra vonatkozóan, hogy miképpen tervezik a kapcsolatokat a riválissal. Tajvan esetében viszont már jóval árnyaltabb a helyzet, a demokrata jelölt például csak októberben nyilvánult meg erről először.

Kamala Harris visszafogottan nyilatkozott a kérdésről, ebben Kína esetleges szerepe is szóba került a 60 Minutes című műsornak adott interjúban. A demokraták jelöltje szerint „az Egyesült Államoknak győznie kell a Kínával folytatott versenyben, ugyanakkor nem szabad konfliktusra törekednie, és meg kell védenie az amerikai üzleti érdekeket.” Bill Whitaker újságíró azt is megkérdeznte az alelnöktől, hogy alkalmazna-e katonai erőt a térségben. Harris viszont visszautasított a válaszadást arra hivatkozva, hogy „hipotetikus kérdéseket” feszegessen.

Hangsúlyozta viszont, hogy fenntartaná Washington „egy Kína” politikáját, valamint „támogatja Tajvan önvédelmi törekvéseit”.

Elmondta továbbá, hogy Pekinggel a párbeszéden keresztül kell rendezni az esetleges nézeteltéréseket.

Kamala Harris' interview on Oct 7 - the Taiwan portion.Q: 'If China attacks Taiwan, would we use military force to support Taiwan?'Harris: @CBS — Wen-Ti (Sung) October 9, 2024

Szokásához híven Donald Trump ebben a kampányban is egy sor erős kijelentést tett azzal kapcsolatban, hogy mégis mit gondol Kínáról, vagy éppen a tajvani ügyről. Kampányában egy alkalommal úgy fogalmazott, hogy Tajvannak fizetnie kellene a védelemért, miközben azzal vádolta a szigetet, hogy tulajdonképpen „ellopják” a félvezetőipari üzletágat. A politikus egyszerre a Biden-kormány idején meghozott CHIPS-törvényt is bírálta, majd hozzátette, hogy megválasztása esetén vámokat vetne ki a szigetről beáramló szuperfontos elektronikai termékekre. Trump kijelentéseit a szigeten székelő Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) vállalat papírjai is megszenvedték, azonnal 4,3 százalékos eséssel zárt a tőzsdén. A lépéssel az amerikai gyártóknak, így például az Intelnek kedvezne, akik már elkezdték fejleszteni a saját üzemeiket.

Tudják, Tajvan, ellopták a chipüzletágunkat ... és védelmet akarnak

– mondta a The Joe Rogan Experience nevű podcastben a korábbi elnök, ezzel megerősítve, hogy továbbra is fenntartja álláspontját, kemény kézzel bánna a szigettel. Egy ilyen lépés viszont beláthatatlan következményekkel járhatna az amerikai gazdaságra, mivel a TSMC gyártja egyes becslések szerint a világ fejlett chipjeinek közel 90 százalékát. A nyugati nagyhatalom legnagyobb techvállalatai (ideértve az akkora óriásokat is, mint az Nvidia, az Apple, az Amazon, a Microsoft és a Google) gyakorlatilag függenek a szigeten legyártott chipektől. Ezzel párhuzamosan a Tajvan elleni kínai invázió veszélyének növekedése miatt növekszik a nyomás, hogy az Egyesült Államok kiépítse a saját kapacitását. Ebben pedig éppen a TSMC lehet a főszereplő, mivel a Joe Biden jegyezte törvény szerint akár 7 milliárd dollár támogatást is kaphat egy amerikai üzem felépítéséhez. Az összeget még nem kapta meg a vállalat, de várhatóan az év végéig erre még sor kerülhet, a remények szerint 2025-ben pedig már a termelés is elindulhat. Trump ezt is sérelmezte, szerinte külföldi cégeknek nem szabadna támogatást kapniuk a kormánytól.

Ez a chip-üzlet annyira rossz. Dollármilliárdokat tettünk fel arra, hogy gazdag cégek jöjjenek ide, hogy kölcsönvegyék a pénzt, és chipgyártó cégeket építsenek itt. Úgysem adják nekünk a jó cégeket

– mondta.

Kamala Harris republikánus vetélytársától eltérően nem Tajvanra kivetendő vámok kivetésében látja a megoldást, hanem folytatná Biden politikáját. A szakértők viszont arra figyelmeztetnek, hogy a demokrata politikus hatalomra kerülése sem oldaná meg egycsapásra a szektor problémáit, mivel a Kínára vonatkozó szigorú exportellenőrzések miatt a legnagyobb amerikai techcégek jelentős piacokat vesztettek a keleti nagyhatalomban.

A korábbi amerikai elnök kijelentéseire néhány nappal a választások előtt a kínai kormány is hivatkozott, mikor kijelentették, hogy megválasztása esetén

Donald Trump egyszerűen „eldobná” Tajvant, mivel szerintük a republikánus politikus mindenek felett az „Amerika az első” politikáját folytatná.

Tajvanban van miért aggódni az amerikai elnökválasztás kimenetelét illetően, mivel komoly tétje van, hogy ki kerül be a Fehér Házba. Donald Trump megválasztása esetén ugyanis a kulcsfontosságú iparág, a chipgyártás kerülne erőteljes nyomás alá, ez pedig némileg ironikus módon éppen Kína kezére játszaná a dolgokat. A kettős terhelés ugyanis gyengítené a sziget ellenállóképességét Peking felé, ahol az Egyesült Államok esetleges szigorító intézkedései láttán szinte bizonyosan megpróbálnák kihasználni a helyzetet, és esetleg elgondolkodnának egy invázió vagy egy blokád lehetőségén. Ettől viszont maga a 78 éves republikánus politikus intette óva riválisát. Úgy fogalmazott, hogy

szerinte Hszi Csin-ping kínai elnök nem fog agresszív katonai akciót indítani, mivel tudja, hogy ő (vagyis Trump) „egy őrült”.

Ezzel arra utalt, hogy egy kiszámíthatatlan válaszlépéstől kellene tartaniuk azoknak, akik az amerikai érdekekkel szemben lépnek fel.

Azt mondanám: ha Tajvanra mennek, sajnálom, hogy ezt kell tennem, 150-200 százalékos adót fogok kivetni rájuk

– mondta, majd hozzátette, hogy ebben az esetben nem is kellene katonai erőt alkalmaznia, mivel a blokád anélkül is véget érne. A pekingi vezetőről is szót ejtett:

Nagyon erős kapcsolatom volt vele. Valójában nagyon jó, nem akarom azt mondani, hogy barát - nem akarok ostobán viselkedni, >>ő volt a barátom<<, de remekül kijöttem vele.

Trump Threatens Tariffs on China for Potential Taiwan Blockade: Xi Knows I'm Fvck!ng Crazy pic.twitter.com/AzAgB7u7lz — DD (Geopolitics) October 21, 2024

Kamala Harris fenntartaná az eddigi óvatos megközelítést, viszont aggodalmakra ad okot, hogy az elődje pragmatikus megközelítése ellenére is folyamatosan növekedett a feszültség. A demokrata politikus ugyanazokat az eszközöket vetné be itt, mint Biden, ám megkérdőjelezhető ezeknek a hatékonysága: a katonai kommunikációs csatornák hosszú időre meg is szakadtak, állandósultak az incidensek a Dél-kínai-tengeren és Hszi Csin-ping újabban szinte menetrendszerűen rendel el grandiózus hadgyakorlatokat Tajvan körül. Az elmúlt évek fejleményei miatt megkérdőjelezhető, hogy mennyire lehet hatékony a pragmatikus megközelítés a jövőben.

Trump egyszer már megmutatta négyéves ciklusa alatt, hogy pontosan hogyan állna hozzá Kínához, akkor elsősorban a vámháborúról szóltak a hírek. Radikális szigorral meghozott intézkedésektől reméli ebben a győzelmet, és a saját kiszámíthatatlan természetére támaszkodik a nagy rivális visszakozásához az esetleges agressziótól.

Az bizonyos, hogy bárki is kerüljön az amerikai elnöki székbe a választásokat követően, a „Tajvan-kérdés” és a vele kéz a kézben járó „Kína-kihívás” nem fog egycsapásra megoldódni.

Peking az elmúlt években egyre bátrabban fitogtatta erejét, erre pedig visszafogott válaszok érkeztek. Az egyelőre most sem érzékelhető, hogy a kínai vezetés számára mi lehet olyan lépés, ami miatt lemondanak a sziget megszerzéséről. Ez még nem jelent automatikusan háborút a riválisok között, de nem is zárja ki azt.

