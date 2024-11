Megdöbbentő hatással lehetett egy hatalmas meteorit a földi életre

A Harvard Egyetem kutatói által publikált friss tanulmány szerint a hatalmas meteor a mai dél-afrikai régióban csapódott be, amely abban az időben egy sekély tengerrel borított régió volt.

A becsapódás helyén a földalatti rétegekben a kutatók apró üvegszerű gömböket találtak, amelyek arról árulkodnak, hogy a becsapódás következtében felszabaduló hő megolvasztotta az szilícium-dioxid tartalmú kőzeteket.

A kőzettani jelek alapján a kutatók szerint a meteor átmérője 37 és 58 kilométer között lehetett.

A becsapódás nemcsak világméretű cunamit okozott, hanem erős, sűrű port is felvert, amely eltakarta a Napot. Az elpárolgott ásványi anyagok azt mutatják, hogy a becsapódás a légkört, valamint az óceán felső rétegeit is felforrósította.

Az esemény katasztrofális lett volna minden szárazföldi vagy sekély vízben élő élet számára

- mondta Nadja Drabon, a Harvard Egyetem Föld- és bolygótudományokkal foglalkozó adjunktusa.

A kutatók mérései szerint azonban néhány évvel, vagy évtizeddel a becsapódási esemény után

megnövekedett az élet számára kulcsfontosságú elemek mennyisége, amely előrelendíthette az élet visszatérését és megerősödését is.

Az egyik ilyen elem a foszfor volt, amely a korai Föld zömében óceánokkal borított felszínén még csak csekély mértékben volt jelen. Drabon szerint viszont a hatalmas meteor több száz gigatonnányi foszfort tartalmazhatott.

A kutatók azt is kimutatták, hogy a becsapódás előtt főleg a mélytengeri régiókban megtalálható vas mennyisége is megnövekedett az eseményt követően. A meteorit által okozott cunami jelentősen felkavarta az óceánok vizét, ezzel eljuttatva az elemet a sekélyebb tengeri övezetekbe is.

Az elemzés rámutatott, hogyan kezdett virágozni az élet a korai, még gyakoribb meteorbecsapódásokkal sújtott bolygón. A dinoszauruszok kihalását is eredményező becsapódáshoz hasonló események jelentős befolyással voltak a Földi életre. Kezdetben ezek pusztulást hoznak, hosszabb távon azonban képesek lehetnek pozitívan előrelendíteni az élet fejlődését.

