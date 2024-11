Peking felvillantotta, hogy mivel fülelné le Amerika szupermodern ötödik generációs lopakodó vadászgépeit

A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Légiereje (PLAAF) legújabb korai előrejelző és irányító repülőgépe, a KJ-500 részt vesz a 2024-es Csuhaj Airshow-n. A Shaanxi Aircraft Corporation által fejlesztett repülőgép az ígéretek szerint különös tekintettel az alacsony radarkeresztmetszetű célpontok, köztük a lopakodó vadászgépek felderítésében fog előrelépést jelenteni Pekingnek. A KJ-500 egy Y-9-es repülőgépvázra épül, 34 méter hosszú és 38 méter fesztávolságú. A korábbi modellekhez képest kompaktabb kialakítású, és fejlett digitális fázisvezérelt radartechnológiát alkalmaz, amely 360 fokos folyamatos megfigyelést tesz lehetővé.

