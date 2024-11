Egymás után tiltják ki az újságírókat Trump eredményvárójáról

A Politico, az Axios, a Puck, a Voice of America és a Mother Jones munkatársai egyaránt szembesültek azzal, hogy nem léphetnek be a kedd esti eseményre. Néhány esetben a korábban megadott engedélyeket is visszavonták.

Egy, az ügyet ismerő forrás elmondása szerint a Politico riportercsapata és fotósa eredetileg zöld utat kapott a részvételre, ám kedd reggel meglepve tapasztalták, hogy mégsem engedik be őket. A döntés vélhetően összefüggésben áll a Politico egyik cikkével, amely Trump kampányának egyik terepigazgatójának elbocsátásáról számolt be, akit fehér nacionalista nézetekkel hoztak összefüggésbe.

Hasonló helyzetbe került Tara Palmeri, a Puck politikai tudósítója is, aki az Amazon választási különkiadásában tudósított volna az eseményről. Palmeri belépési engedélyét azt követően vonták vissza, hogy cikket publikált a Trump-kampányon belüli feszültségekről.

Tudom, hogy azt mondtam, hogy Palm Beachről fogok tudósítani a Trump-választás éjszakai partijáról, de kiderült, hogy riportommal felbosszantottam Trump kampányfőnökét, és úgy döntöttek, hogy megtagadják a megbízólevelemet

- nyilatkozta Palmeri a "Somebody's Gotta Win" című podcastben.

