Elon Musk csúnyán bekavarhatott az elnökválasztásba

A Center for Countering Digital Hate nevű nonprofit szervezet jelentése szerint Elon Musk saját közösségi platformján, az X-en legalább 87 olyan posztot tett közzé 2024-ben, amelyek félrevezető információkat tartalmaznak az amerikai elnökválasztással kapcsolatban. A szervezet szerint ezek a bejegyzések mintegy 2 milliárd megtekintést generáltak idén.

Az amerikai választásokkal kapcsolatos félrevezető információk terjedése komoly aggodalomra ad okot a szakértők szerint. A különböző államok - például Oroszország - felől érkező dezinformációs kampányok mellett amerikai szereplők is hozzájárulnak a megtévesztő információk terjedéséhez.

Elon Musk, dollármilliárdos üzletember X-en közzétett bejegyzései jelentős szerepet játszanak ebben a folyamatban.

A Center for Countering Digital Hate nonprofit szervezet jelentése szerint Elon Musk amerikai választásokkal kapcsolatos hamis vagy félrevezető állításai idén mintegy 2 milliárd megtekintést értek el az X (korábban Twitter) közösségi médiaplatformon. A szakértők figyelmeztetnek, hogy ez a jelenség különösen veszélyes lehet a kulcsfontosságú csatatérállamokban, amelyek várhatóan döntő szerepet játszanak majd az elnökválasztás kimenetelében.

Az X szóvivője a jelentésre reagálva elmondta, hogy a platform közösségi jegyzetek funkciója hatékonyabban segíti a felhasználókat a félvezető tartalmak azonosításában, mint a hagyományos figyelmeztető jelzések. A közösségi jegyzetek funkcióval a felhasználóknak lehetőségük van egy-egy problémás állításhoz leírást, kontextust hozzáadni, ezzel jelölve, hogy az adott posztból hiányoznak a téma teljes megértéséhez szükséges tények.

A jelentés szerint Musk befolyása az X-en igen jelentős; közel 203 millió követőjével rengeteg embert képes elérni a platformon, így az általa közzétett információknak rendkívül nagy a hatósugara. Kathleen Carley, a Carnegie Mellon Egyetem informatika professzora szerint ez elősegíti a "hálózati hatásokat", amelyek révén az X-en található népszerű tartalmak a felhasználók révén akár más platformokra is átterjedhetnek.

Musk idén legalább 87 olyan posztot tett közzé, amelyek hamis vagy félrevezető állításokat tartalmaztak az amerikai választásokkal kapcsolatban.

A probléma nem korlátozódik kizárólag Musk tevékenységére, az X-en más felhasználók által generált hamis információk is könnyedén képesek elterjedni. Pennsylvaniában, amely az ország egyik kulcsfontosságú csatatérállama, egyes X-felhasználók tévesen választási beavatkozásként állítottak be olyan eseteket, amikor a helyi választási adminisztrátorok hiányos regisztrációs űrlapokat jelöltek meg. Philip Hensley-Robin, a Common Cause Pennsylvania ügyvezető igazgatója egy sajtótájékoztatón elmondta hogy alaptalanok ezek a vádak, ugyanis az adminisztrátorok teljesen jogszerűen jártak el az űrlapokkal.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images