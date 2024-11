Fegyveres kiképzésben részesült titkos csoport akarta átvenni a hatalmat Németországban, még időben lecsaptak rájuk

A nyolc, 21 és 25 év közötti férfit szélsőjobboldali terrorcsoport létrehozásának vádjával vették őrizetbe. Az elfogások, amelyben összesen 450 rendőr vett részt, Szászország tartomány különböző településein, illetve egy esetben Lengyelországban történtek.

Összesen 20 helyszínt vizsgáltak át a rendőrök, többek között Lipcsében és Drezdában. A nyolc őrizetbe vett mellett hét gyanúsított még szabadlábon van.

A „Szász Szakadárok” („Sächsische Separatisten”) nevű csoportnak 15-20 tagja lehet, és antiszemita, rasszista, részben apokaliptikus ideológiát vallanak.

A szervezetet négyen alapították még 2020 novemberében. A tagok elutasítják Németország demokratikus rendjét, és úgy vélik, hogy az állam és a társadalom „összeomlás” előtt áll.

A szervezet az összeomlást arra akarta felhasználni, hogy átvegyék a hatalmat, és egy nemzetiszocialista típusú rendet hozzanak létre.

A tagok aktívan készültek is az „összeomlás napjára”: álcaruhákat, védőmellényeket, sisakokat szereztek be, és félkatonai kiképzésen vettek részt, amelyeken a lőfegyverek használatát is gyakorolták.

Az a tény, hogy fegyverhasználatra képezték ki magukat és katonai felszerelést szereztek be, mutatja, hogy mennyire veszélyesek ezek a szélsőjobboldali szélsőségesek

– mondta az őrizetbe vételek kapcsán Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter.

