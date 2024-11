Hihetetlen baki: Az amerikai techóriás véletlenül leleplezte Ukrajna legtitkosabb védelmi berendezéseit

A Google Maps nyilvánosan elérhető térképein Ukrajna legfontosabb védelmi berendezései is láthatóak, emiatt pedig Kijev arra kérte az amerikai techóriást, hogy szedje le azokat – írja az Ukrajinszka Pravda.

Az elmúlt napokban kezdtek el terjedni főleg az oroszbarát csatornákon azok a felvételek, amelyek bemutatják, hogy hol helyezkednek el az ukrán fővárosban a legfontosabb légvédelmi berendezések. A Google válaszolt ezekre a problémákra, szerintük az elérhető képek már több mint egy éve készültek, valamint hozzáfűzték, hogy a háborús övezetekről szándékosan nem tesznek közzé műholdas frissítéseket a népszerű térképeken. Azt is elmondták, hogy a képek olyan forrásból származnak, amelyek széles körben elérhetőek a nagyközönség számára.

Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács dezinformáció elleni központjának vezetője kezdett párbeszédet az amerikai vállalattal, hogy távolítsák el ezeket a részleteket, mivel súlyos, nemzetbiztonsági adatok kerülhetnek nyilvánosságra. A Google közölte, hogy nagyon komolyan veszik a hasonló kéréseket, és már dolgoznak a problémán. A döntés értelmében a felháborodás hatására inkább eltávolítják a legfontosabb védelmi berendezések pozícióit felfedő részleteket.

Közben a képek szinte megállíthatatlanul terjednek, így a Google hiába távolítja el a népszerű térképes oldaláról az említett felvételeket, azok már megmaradnak.

Az kérdéses, hogy ez mennyiben jelent segítséget Moszkvában, mivel vélhetően tisztában vannak a most nyilvánosságra került eszközökkel és azok pozíciójával. Azt is ki kell emelni továbbá, hogy Kijev gyakran vet be úgynevezett csalikat az ellenség megtévesztésére. Ezeknek az a lényege, hogy megszólalásig hasonlítanak egy valódi eszközre, ám valójában csak a működésképtelen mása annak. Ilyennek elérhetik, hogy az oroszok egy ilyen másolatra pazarolják el az értékes drónjaikat vagy rakétáikat. A legtöbb felvétel a Kijevi Nemzetközi Repülőtérre felállított Patriot légvédelmi berendezéseket ábrázolta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images