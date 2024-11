Masszív erősítést kapott Donald Trump a választás véghajrájában

Joe Rogan, a világ legnagyobb elérésű podcastere nyíltan bejelentette, hogy Donald Trump republikánus elnökjelöltet támogatja.

Rogan úgy fogalmazott, hogy Elon Musk tech-milliárdos „verhetetlen érveket” hoz fel Donald Trump mellett, az influenszer pedig „egyetért vele minden pontban.”

Csak hogy tisztázzuk, igen, Trumpot támogatom”

– mondta Joe Rogan.

Trump megköszönte Rogannek a támogatást hívei előtt, majd kiemelte, hogy szerinte az influenszer nem nagyon csinál ilyet, mivel „liberálisabb, mint önök közül néhányan” – mondta ezt közönségének.

Joe Rogan nemrég Donald Trumpot és alelnök-jelöltjét, JD Vance-t is fogadta podcastjén. 2022-ben még mereven elzárkózott attól, hogy a vezető republikánussal nyilvánosan beszélgessen. Felmerült az is, hogy Kamala Harris demokrata jelölt is részt vegyen a podcasten, de állítólag a stábbal nem sikerült megegyezni a beszélgetés hosszáról és tartalmáról.

Joe Rogan évek óta a világ legnagyobb elérésű és leghallgatottabb podcast-vezetője, a Trumppal folytatott beszélgetését csak Youtube-on 45 millióan látták 10 nap alatt.

A választásról szóló hírfolyamunkat itt követheti:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 11. 05. Amerikai elnökválasztás 2024: hamarosan eldől Trump és Harris küzdelme

Címlapkép: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons