Megvillantotta Kína az új J-35A lopakodó sztárfegyverét, de van itt egy furcsaság

November 5-én kedden a kínai Népi Felszabadító Hadsereg Légiereje (PLAAF) hivatalosan is bemutatta a J-35A lopakodó vadászgépet, valamint hozzátették, hogy hamarosan egy nyilvános légibemutató alkalmával a nagyközönség előtt is bemutatkozik a típus – számolt be a China Daily.

Pekingben tartott sajtótájékoztatót Niu Venbo ezredes, a PLA Légierejének munkatársa, aki elmondta, hogy a J-35A részt vesz a 15. Kínai Nemzetközi Légi- és Űrhajózási Kiállításon november 12-17. között. Néhány részletet is elárult a kínai légierő legújabb fejlesztéséről: elmondása alapján ez egy közepes méretű harci repülőgép, amely sokoldalúan bevethető. A bemutatott képen túl viszont nem árultak el túl sok részletet a J-35A-val kapcsolatban, így például azt sem tudni, mikor fogják rendszeresíteni az országban.

A bejelentés egyben azt is jelenti, hogy az Egyesült Államok után Kína a második olyan ország, amely két ötödik generációs vadászgépet is kifejlesztett. Peking korábban a J-20-as nehéz lopakodó járműveket helyezte szolgálatba 2016 végétől. Ez a típus szintén ugyanazon a légibemutatón mutatkozott be nyolc évvel ezelőtt, amelyiken most az J-35-öst is meg akarják villantani. A változatok között lehetnek olyan típusok, amelyeket a légierő számára terveztek, míg másokat valószínűleg a haditengerészet tud majd használni a repülőgép-hordozókon.

China officially reveals its 5th generation stealth J-35A fighter jet at Zhuhai.And a quick comparision with American F-35A jet. pic.twitter.com/taZZ4yTITg — Clash (Report) November 5, 2024

A most bemutatott géppel kapcsolatban szinte azonnal terjedni kezdtek azok az összehasonlító képek, amelyek a J-35A-t az amerikai F-35-ösökkel méri össze.

A hasonlóság hatalmas, ezért felmerült az a vád, hogy Peking tulajdonképpen lemásolta (rosszabb esetben pedig ellopta annak terveit) az amerikai ötödik generációs vadászgépet.

Az Egyesült Államok jelenleg legfejlettebbnek számító lopakodó vadászbombázója 2011 óta van szolgálatban, ám a fejlesztési programmal máig rengeteg probléma van, legfőképp a szoftveres frissítések miatt panaszkodnak a hadmérnökök.

A címlapkép illusztráció, azon a J-20-as vadászgépek láthatóak gyakorlatozás közben. Címlapkép forrása: emperornie via Wikimedia Commons