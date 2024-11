Videó: nem mindennapi közelségből mutatták be Oroszország szupermodern lopakodóját

Korábban beszámoltunk róla, hogy Oroszország két Szu-57-es, ötödik generációs vadászgépet küldött a Taijuanban, az észak-kínai Sanhszi tartományban hamarosan megrendezésre kerülő légibemutatón.

Ennek során a kínai látogatók több közeli felvételt is készíthettek a szupermodern lopakodóról, ritkán látott részletességgel dokumentálva Oroszország egyik legfontosabb fejlesztését. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az átküldött két gép még a prototípusok korából származik, így nem látható rajta az összes létező újítás.

Lots of screws: Closer look at Russia's 5th generation Su-57 fighter jet at China's Zhuhai Airshow. pic.twitter.com/jDJdyafbAD