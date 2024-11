Égtek a vonalak reggel Európában: máris összezár az EU két vezető hatalma Trump győzelme után

Steffen Hebestreit kormányszóvivő szerint Scholz és Macron telefonbeszélgetésük során megállapodtak abban, hogy szorosan egyeztetnek az amerikai választási eredményekről.

Scholz ezt követően gratulált az X-en Trumpnak győzelméhez.

Gratulálok Donald Trumpnak az Egyesült Államok elnökévé történő megválasztásához. Németország és az Egyesült Államok hosszú ideje sikeresen együttműködik, hogy az Atlanti-óceán mindkét partján előmozdítsa a jólétet és a szabadságot. Ezt a jövőben is folytatni fogjuk polgáraink jóléte érdekében.

Emmanuel Macron francia elnök néhány perc különbséggel gratulált az X-en Trumpnak, illetve számolt be a Scholzcal való beszélgetéséről.

Most beszéltem Olaf Scholz kancellárral. Egy egységesebb, erősebb és szuverénebb Európáért fogunk dolgozni ebben az új környezetben. Az Amerikai Egyesült Államokkal való együttműködésben, valamint érdekeink és értékeink védelmével

– írta Macron.

Scholz néhány órával később szintén az X-en hosszabban is kifejtette gondolatait az amerikai elnökválasztásról. A német kancellár azt írta:

Németország továbbra is megbízható transzatlanti partner. Ez vonatkozik arra a fenyegetésre is, amelyet valamennyi NATO-szövetséges szerint Oroszország jelent az euroatlanti térség biztonságára. Az EU-nak most különösen szorosan össze kell fognia, és egységesen kell fellépnie. Szövetségi kancellárként ezen dolgozom, Emmanuel Macronnal együtt. Szorosan egyeztetünk az uniós állam- és kormányfőkkel – holnap Budapesten és a következő hetekben

– írta Scholz, hozzátéve, hogy az Egyesült Államokat és Németországot évtizedes barátság köti össze.

Együtt sokkal többet tudunk elérni, mint egymás ellenében

– zárta posztját a német kancellár.

Szerdán Párizsban sürgősen összehívott megbeszélésen találkozik egymással a német és a francia védelmi miniszter

– írja a Reuters.

A francia védelmi tárca szerint a két miniszter Ukrajnáról, illetve az EU és a NATO védelmi stratégiájáról fog tárgyalni egymással.

