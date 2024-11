Elárulta Trump győzelmének okát a veterán republikánus szenátor

Megszólalt Mitch McConnell, a Republikánus Párt szenátus frakciójának vezetője. Gratulált a régi-új elnöknek, majd elmondta, hogy miért volt sikeres a mostani kampány.

A 82 éves politikus a mostani ciklus végén távozik a szenátusból. Igazi veteránnak nevezhető, Kentuckyból 1975 óta folyamatosan a testület tagja volt, 2007 óta a frakcióvezetői tisztséget is betöltötte. Beszédében gratulált Donald Trumpnak a választási győzelméhez, majd hozzátette, hogy „bizonyára boldog nap ez a republikánusoknak”.

Kifejtette azt is, hogy szerinte mi vezetett a győzelemhez. Szerinte most a korábbi elnök „okosabb kampányt” folytatott, mint 2020-ban, amikor vereséget szenvedett Joe Biden demokrata jelölttől. Más dolgokat is felsorolt:

Ha egyszerű választ keresünk, azt hiszem, ez részben a jelenlegi adminisztrációról szóló népszavazás volt

– mondta. Kiemelte továbbá, hogy

az emberek egyszerűen nem voltak elégedettek ezzel az adminisztrációval, és a demokrata jelölt is része volt ennek.

Címlapkép forrása: Gage Skidmore via Wikimedia Commons