Ez rejtőzik az eredmények mögött: így tudott Donald Trump ekkorát tarolni

Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke 2025. január 20-tól a 47.-ként is szolgálni fog Washington D.C-ben. A legtöbb amerikai médium a csatatérállamok állása szerint már hajnalban elkerülhetetlennek látta a republikánus zászlóvivő győzelmét, hiszen 2020 után sikerült megtartania Észak-Karolinát, majd megfordította Georgiát, később pedig kiderült, hogy a "kék fal" két billegő államában, Pennsylvaniában és Wisconsinban is ő aratott győzelmet. A billegő államok közül Michiganben és Arizonában egyelőre nem hirdettek győztest, Kamala Harris demokrata alelnök számára azonban ezek csupán sovány vigaszként szolgálnának. Trump megválasztása több szempontból is történelmi, az exit pollok alapján pedig arra is ráláthatunk, hogy minek köszönhető a főlényes győzelme.

A 78 éves Donald Trumpot legalább 268 elektori vokssal küldték vissza az amerikaiak a Fehér Házba tegnap, a hivatalban lévő demokrata alelnök, Kamala Harris mindössze 226 elektort szerzett a legutóbbi adatok szerint.

Egyelőre úgy néz ki, hogy Trump nemcsak az elektori kollégiumban, hanem az országos szavazatarányban is lepipálhatja Harrist. A legutóbbi eredmények 47,5%-51% -ot mutattak az exelnök javára, bár a különbség még szűkülhet a kint lévő voksok miatt. Republikánus elnökaspiráns mindenesetre 2004-ben nyerte meg legutóbb az össznépi voksot, 2016-os első diadalakor Trump 3 millióval kevesebb szavazatot szerzett a demokrata Hillary Clintonhoz képest.

A republikánus elnökjelölt nemcsak ezzel írta be magát a történelemkönyvekbe, Grover Cleveland 1892-es újraválasztása óta ugyanis csak neki sikerült nem összefüggő második elnöki ciklusra szert tennie. (Az amerikai elnököket rendszerint egymást követő 4-4 évre választják újra, és ritkán indulnak újra egy vereség után – nem úgy, mint Trump 2020-at követően).

Mi több, Trump lesz az Egyesült Államok legidősebben beiktatott elnöke, ugyanis 159 nappal öregebb lesz a jövő januári ceremónián, mint az eddigi csúcstartó, egyben elődje, Joe Biden. Trump tehát a két és fél hónap múlva búcsút intő 81 éves demokratánál is idősebben fogja elhagyni hivatalát 2029-ben.

Az ingatlanmágnásból lett politikus emellett az első büntetőbíróság által elítélt és bűnösnek kimondott személyként foglalhatja majd el az Ovális Irodát (a New York államban kiszabott büntetésének kihirdetését november 26-ra halasztották). Trump a három fennmaradó büntetőpere közül a kettő szövetségi eljárást hivatalba lépése után azonnal leállíthatja Jack Smith különleges ügyész kirúgásával, míg a Georgia állami pert arra hivatkozva függeszthetik fel legalább ideiglenesen, mert az akadályozná az elnöki feladatainak ellátásában.

De elnökválasztás mellett szövetségi kongresszusi voksolást is tartottak az Atlanti-óceán túlpartján.

Az eddig demokrata többségű szenátust a republikánusok húzták be a várakozásoknak megfelelően, a képviselőházért zajló kiélezett harc eredményére azonban még napokig várhatunk. Ha a republikánusok több képviselőre tennének szert az alsóházban is,

gyakorlatilag semmi sem fogja megállítani őket, hogy nagyobb akadály nélkül megvalósítsák a kormányzati ígéreteiket.

Biden népszerűtlensége rányomta a bélyegét Harris kampányára

De miért tarolt Trump ekkorát? Az amerikai tévécsatornák által megrendelt exit poll ugyanazt mutatta, mint a korábbi felmérések:

az amerikaiak változásra szomjaznak.

A szavazók ítélete nem változott Joe Biden elmúlt négyéves teljesítményéről: csupán 7%-uk lelkesedett az ország jelenlegi irányvonaláért és 19% volt elégedett vele, miközben 43% elégedetlennek, 29% pedig dühösnek mondta magát az ország helyzete miatt.

A válaszadók 58%-a elutasította a hivatalban lévő Joe Biden elnökségét,

és csupán 41% volt róla jó véleménnyel, ami szintén egybevág a közvélemény-kutatások átlagával.

A megkérdőjelezhető kommunikációs készségei miatt párttársai által szinte utolsó pillanatban félreállított Biden helyett július végén Kamala Harris alelnök ugrott be, akinek a kampány egésze alatt óriási kihívást jelentett, hogy miképp távolítsa el magát attól az adminisztrációtól, amelynek negyedik éve ő is részét képezi. Ez megnyilvánult abban, amikor arra kérdésre, hogy miben különbözne Bidentől, úgy felelt, hogy

nincs egy dolog sem, ami eszembe jutna.

Harris persze többször hangsúlyozta, hogy az ő elnöksége nem Bidenét folytatta volna,

konkrét ügyek mentén nem szakított vele egyértelműen:

a demokratákat megosztó izraeli-palesztin konfliktus terén például nem szólított fel a fegyverszállítások leállítására a progresszívek és a muszlim amerikaiak megrökönyödésére, de az ideológiai középre behúzódó Harris a bevándorlás- vagy a gazdaságpolitika terén sem kritizálta közvetlenül az elnök intézkedéseit.

A lot of Democrats are very angry at Joe Biden today. They feel his decision to run again when he was 80 years old was very reckless. He took a big gamble and he lost. With and co. @kasie — Alex (Thompson) November 6, 2024

Alex Thompson, az Axios újságírója erre reflektálva úgy fogalmazott a CNN adásában, hogy

sok demokrata ma nagyon dühös Joe Bidenre. Azt érzik, rendkívül meggondolatlanul döntött úgy, hogy 80 évesen újraindul.

A Bidenhez lojális Harrisnek a népszerűtlen elnök ráadásul többször is keresztbe tett a kampány során, leginkább akkor, amikor Trump támogatóit látszólag "hulladéknak" nevezte. (Biden utólag tisztázta, nem így értette a mondandóját). Ezenkívül számos konfliktusról lehetett hallani az alelnök Bidentől megörökölt és saját kampánystábja között. Bár egyesek felróják Harrisnek, hogy megtartotta Biden több tanácsadóját, kampányüzeneteiben túlzott hangsúlyt fektetett Trump demokratikus intézményekre jelentett fenyegetésére vagy az abortuszra; vagy ott vétett hibát, hogy nem Pennsylvania kormányzóját, Josh Shapirót választotta alelnökjelöltjéül,

egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy ezeken múlt volna a győzelem,

hiszen országos szinten jobbra tolódást lehet látni.

My initial take on Trump's win: His gains were widespread, so explanations should start with the broadest factors -- not with bespoke stories about states, cities, counties, and groups.The simplest explanation: party of unpopular incumbent loses.1/2 https://t.co/OagyPxsFFg — John (Sides) November 6, 2024

(Nagy eséllyel Shapiro választása sem garantálta volna Harrisnek Pennsylvania 19 elektori voksát, hiszen annak dacára, hogy a végül vele induló Tim Walz Minnesota állam kormányzója, Harris ott is alulteljesítette Biden 2020-as számait.)

Megrázta az országot az infláció

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a választás előtt a CNN adatelemzője, Harry Enten kiemelte,

1980 óta egy hivatalban lévő párt sem nyert ilyen rossz statisztikák ellenére újabb ciklust.

A demokraták veresége így feltehetőleg az elmúlt négy évvel szembeni elégedetlenségnek tudható be leginkább, mely egyik legfőbb kiváltó okának a gazdaság és az infláció nevezhető (de persze ott van a 2023 decemberében rekordmagasra emelkedő illegális határátlépések száma, és az emiatt bevándorlásellenesebbé vált közvélemény, no meg a külpolitikai kudarcok is).

If Trump wins, the signs were there all along.No incumbent party has won another term with so few voters saying the country is on the right track (28%) or when the president's net approval rating is so low (Biden's at -15 pts). Also, big GOP registration gains in key states. pic.twitter.com/knDQ2HOFtJ — Harry (Enten) October 30, 2024

Az Edison Research exit pollja arra jutott, hogy az amerikaiak 21%-ának súlyos nehézséget okozott az infláció a múlt évben, 53%-ának mérsékelt nehézséget, és csupán negyedének nem jelentett kihívást az áremelkedés. Emellett mindössze 24% vélte úgy, hogy a családja anyagi helyzete javult a négy évvel korábbihoz képest, 45% most rosszabbul áll pénzügyileg, mintegy harmaduk szerint pedig nem történt ebben változás.

Nem csoda, hogy a Trump-szavazók fele a gazdaságot nevezte a választás elsőszámú ügyének,

azok közül pedig, akik rossznak értékelték a gazdaság állapotát, 69% Trumpra ikszelt az exit poll szerint. Emellett azok kétharmada is a republikánus mellett tette le a voksát, akik a vezetőképességet tartották legfontosabbnak egy jelöltben, továbbá a változást akarók közül 73% szavazott Trumpra.

Itt a faji alapú átrendeződés?

A CNN elemzése szerint

noha az abortuszjog volt az egyik legfőbb kampánytémája, Harris 10 pontos előnye a nők között elmaradt Joe Biden (+15) és Hillary Clinton (+13) számaitól is, miközben Trump meg tudta őrizni a fölényét a férfiak körében (+10).

noha az abortuszjog volt az egyik legfőbb kampánytémája, Harris 10 pontos előnye a nők között elmaradt Joe Biden (+15) és Hillary Clinton (+13) számaitól is, miközben Trump meg tudta őrizni a fölényét a férfiak körében (+10). Trump térhódítása főleg a latino férfiak körében volt elképesztő: Biden négy évvel ezelőtti 23 pontos előnyéből 10 százalékpontos republikánus vezetést varázsolt. Harris a latino nők között is visszaesett, a 2020-as 39 pontos demokrata előny 24 pontra csökkent. A feketék körében Harris hozta az eddigi támogatottságot országos szinten, de néhány államban, például Észak-Karolinában, minden ötödik fekete férfi Trumpra szavazott, ami azt jelenti, hogy náluk megduplázta a támogatottságát. 2020-hoz képest Harris a fehérek között tudott javítani a nők közötti erősödésének hála.

A főiskolai végzettséggel nem rendelkező fehér szavazók régóta Trump bázisát adják, ami 2024-ben is így maradt, bár szűkült kissé a fölénye (+31). Harris a diplomás fehérek között javított, Biden 3 pontos előnyét 10-re tornászta fel (20 ponttal nyerte a diplomás nőket, és 2016 óta először férfiból is több szavazott rá ebben a csoportban). A demokraták eközben viszont vesztettek a színesbőrű támogatóik közül: a diplomások között 43-ról 35-re, a felsőfokú végzettség nélkülieknél 46-ról 32 százalékpontra zuhant be a szavazatelőnyük a republikánusokhoz viszonyítva.

Míg Trump 2020-ban vesztett a vidéki szavazóiból, 2024-ben a 2016-oshoz hasonló számokat produkált (+27) náluk, ami megágyazhatott a győzelmének. A városok szilárdan demokrata pártiak maradtak, míg az elővárosok továbbra is megosztottak, és a mérleg nyelvét jelenthetik: 2020-ban Biden vitte őket 2 ponttal, idén viszont Trump ugyanennyivel.

A demokraták a fiatal szavazók körében szintén visszaestek némileg, a 18 és 29 év közöttieknél Biden 24 pontos előnye 13 százalékpontra olvadt idénre. Az idősek körében viszont pár pontot javított Harris.

Trump kampánystratégiája a szavazásra kevésbé hajlandó amerikaiak urnákhoz terelésére épül, akik egyébként nem érdeklődnek a politika iránt. Ez idén kifizetődött: 2020-ban még Biden nyerte az első szavazókat, még idén Trump. (Bár idén kevesebben voksoltak első alkalommal.)

Összességében tehát kijelenthetjük, az első exit pollok szerint

DOnald Trump széleskörű szavazói koalíciót eszkábált össze a 2024-es győzelme érdekében,

amely a munkásosztálybeli fehéreken túl óriási szeletet haraphatott ki az eddig demokraták felé hajló színesbőrűekből is, főleg a latinók, és kisebb mértékben a fekete férfiak közül.

Egyesek odáig mennek, hogy Barack Obama 2008-as, vagy Franklin Delano Roosevelt New Deal után felépített demokrata táborát kezdik temetni,

Kamala Harris ugyanis csupán a diplomás fehérek és az idősek között tudott felmutatni javítást.

Ez a tendencia mindenesetre megfelel az előző két elnökválasztás és a New York Times idei polljai által sejtetett rassz alapú újrarendeződésnek (racial realignment). Ez abban nyilvánulhatott meg idén, hogy az elmúlt évek áremelkedésének sokkal jobban kitett, alsó- és középosztálybeli rétegek bőrszíntől függetlenül a Trump által új alapra helyezett, populista irányba kormányzott Republikánus Párt felé fordultak. Arra már eddig is volt gyanú, hogy ennek a latino férfiak lehetnek az első hírnökei, az idei elmozdulásban viszont közrejátszhatott a mostani kampány nemi különbségeket kiemelő, maszkulinitást a femininitással szembehelyező tematikája.

Meglátjuk, hogy Trump mihez kezd ezzel az óriási felhatalmazással, és hogy a demokraták mit lépnek minderre. Egy biztos, az immár fehér házi tapasztalattal, illetve hű tanácsadókkal és szövetségesekkel felvértezett, csapongó stílusáról elhíresült volt elnök a második ciklusát jóval alaposabb tervekkel és magabiztosabban kezdheti, mint az elsőt.

