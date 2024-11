Már a bíróság lépett közbe egy választási szabálytalanság miatt a csatatérállamban

Portfolio 2024. november 06. 00:47

Az amerikai elnökválasztást több helyen is bonyodalmak kísérték, volt, ahol jogi vitát okozott a szavazatok megszámlálása, de természeti katasztrófák következményeit és technikai problémák is hátráltatják a voksolást. Pennsylvaniában, Floridában és Észak-Karolinában is jelentős kihívásokkal szembesültek a választók és a választási tisztviselők.