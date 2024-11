Ma hajnalban számolt be az ukrán katonai vezető arról, hogy milyen eredményeket értek el eddig a támadók Kurszknál, hosszasan sorolta közben az orosz alakulatok veszteségeit. Bár Szirszkij bejegyzésében a harctéri adatok felsorolására szorítkozott, kisebb magyarázatokat fűzve azokhoz, mégis Mariana Bezuhla ukrán képviselő furcsa következtetést vont le a főparancsnok szavaiból. Szerinte a kijevi katonai vezetés ürügyet keres arra, hogy miképpen magyarázza el az ukránoknak, hogy hamarosan ki fognak vonulni a területről.

A Telegramon közzétett bejegyzése szerint a kurszki hadművelet miatt az oroszok jelentős területeket szereztek meg a Donbaszban és Harkiv megyében, emiatt pedig rengeteg ukrán katonának kellett meghalnia.

Bezugla said that Syrsky is preparing the retreat of Ukrainian troops from the Kursk region.Bezugla has access to state secrets and everything she said earlier turned out to be true. pic.twitter.com/ETub7G0Dhg