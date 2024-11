A felvételen az látható, ahogy két igencsak korosnak nevezhető Szu-25-ös csatarepülőgép megközelíti a célpontot a frontvonal közelében, majd kilövik a rakétákat és távoznak. A felvételen még számos alkalommal láthatóak FPV-drónos támadások, valamint TOSZ-1-es nehéz lángszórós támadások is. A leírás szerint az erőteljes nyomás a Kurahove városától délre fekvő Antonivkát éri, és rávilágít az ukránok legnagyobb védelmi hiányosságaira:

Kijevnek egyszerűen nincs elegendő légvédelmi kapacitása, hogy az ilyen támadásokra megfelelően tudjon reagálni.

Az is világos, hogy a szovjet időkben gyártott vadászgépek alacsony magasságban repülve több alkalommal is képesek fordulni.

Video of an assault by Russias 33rd Regiment on Antonivka with support from FPVs, TOS-1A MLRS, UAV-dropped munition strikes, and Su-25 rocket strikes. The proximity of Su-25 to the front line possibly indicates a lack of Ukrainian air defense capabilities. pic.twitter.com/KWk44rshWi