Kiderült, kik lehetnek a legnagyobb befolyással Donald Trumpra

Donald Trump elkezdte előkészíteni az elnöki adminisztrációjának összeállítását - közölte a november 5-én elnökké választott republikánus politikus hatalomátvételért felelős szervezete, a Trump Vance Transition (Trump Vance Átmenet) csütörtökön. Donald Trump a következő hetekben ki fogja választani azokat, akikkel elképzeli a világ elsőszámú hatalmának irányítását.

A hatalomátvétel folyamatát republikánus oldalról koordináló szervezetet két tehetős üzletember, Linda McMahon, az amerikai Kisvállalkozási Hivatal (Small Businesses Administration) korábbi vezetője és Howard Lutnick vezeti. (McMahon neve egyébként kereskedelmi miniszterként merült fel, míg Lutnick a pénzügyminiszteri posztra esélyes a Politico szerint.) A munkában a korábbi bejelentések szerint részt vesz Donald Trump két fia, Eric Trump és Donald Trump Jr., valamint tagja a testületnek két Trump mögé beállt volt demokrata politikus, Robert F. Kennedy Jr. és Tulsi Gabbard.

Védelem és külügy

A szivárogtatások szerint az új Trump-adminisztrációban védelmi miniszterként ismét helyet kaphat Mike Pompeo, aki az előző kormányzatban külügyminiszter volt, valamint a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatói posztját is betöltötte. Rajta kívül Marco Rubio floridai szenátor is pozícióhoz juthat, akinek neve külügyminiszterként is szóba került. Az Axios szerint erre a pozícióra a korább német nagykövet, Richard Grenell neve is felmerült, aki feltehetően az orosz-ukrán diplomáciára összpontosítana, de lehet hallani Mike Waltz floridai képviselő nevét is.

Trump előző ciklusában veje, Jared Kushner felelt a közel-keleti régióért, de Kushner legutóbb azt mondta, nem folytatná – bár egy szaúdi-izraeli alku lehetősége megváltoztathatja a véleményét. Az ENSZ-nagyköveti pozícióra Elise Stefanik, New York-i képviselő az egyik fő esélyes, bár egy Axiosnak nyilatkozó forrás szerint

rendkívül nehéz előre látni, kit nevezhet ki Trump, és melyik posztra.

Rendhagyó, de jól ismert arcok is feltűnnek

Visszatérhet a kabinetbe Ben Carson lakásügyért felelős miniszterként, valamint Betsy DeVos oktatási miniszterként

– már ha Trump nem szünteti meg ezt a tárcát, ahogy korábban ígérte.

A republikánus politikusok közül esélye van kormányba kerülni Doug Burgum üzletembernek, Észak-Dakota állam kormányzójának, aki a belügyi vagy energiaügyi tárcát kaphatja.

Trump korábban ígéretet tett arra, hogy tagja lesz adminisztrációjának a korábban demokrata színekben politizáló, majd pártfüggetlen elnöki kampányt folytató Robert F. Kennedy Jr., aki korábban vakcinakritikus megjegyzéseivel, legutóbb pedig az ivóvíz fluoridmentesítésére tett ígéretével kavart port. Kennedyre Trump nagy eséllyel az egészségügyi tárcát bízhatja.

A megválasztott elnök listáján szerepel továbbá a világ leggazdagabb embere, a Tesla és az X közösségi platform tulaja, Elon Musk is, aki a kormányzati hatékonyságért kérdésekért felelne.

Szorít az idő

Elnöksége elején összesen 4 ezer kormányzati tisztviselőt kell kineveznie a régi-új elnöknek, melyek közül

a legfontosabbakat, mintegy 1200-at a szenátusnak is jóvá kell hagynia, így Trumpnak jól jön, hogy pártja át fogja venni a szenátus feletti irányítást januárban.

A folyamatban a leköszönő és hivatalba lépő kormányzat szereplőinek együttműködése szükséges, a szokásjog alapján ezt a megválasztott és leköszönő elnök személyes találkozón tekinti át. Joe Biden szerdán kezdeményezte a találkozót Donald Trumppal, amikor telefonon gratulált győzelméhez. Trump elfogadta a meghívást, és közleménye szerint köszönetét fejezte ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images