Kiszivárogtak Trump forgatókönyvei a háború lezárására, Budapestre érkezett Zelenszkij – Híreink az orosz–ukrán háborúról csütörtökön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Budapestre érkezett, ahol részt vesz az Európai Politikai Közösség (EPK) csúcstalálkozóján. Zelenszkijt a Puskás Aréna előtt Orbán Viktor fogadta. A The Wall Street Journal belső források alapján több forgatókönyvet is ismertetett, amelyek Donald Trump asztalán hevernek az ukrajnai háború gyors lezárására. Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős államtitkára egy konferencián azt mondta, már fordult elő olyan, hogy egy Magyarországnak szánt, kifizetett, legyártott fegyvercsomagot Ukrajnának adott egy európai hadiipari vállalat. A Kaszpi-tónál szerdán végrehajtott ukrán dróncsapás Irán Oroszországba tartó fegyverszállítási útvonalait érinthette. Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólag ismerősein keresztül informálisan gratulált Donald Trumpnak elnökválasztási győzelméhez. Újabb két település került orosz kézre Donyeck megyében, az ukrán erők egy részét bekerítés fenyegetheti. Csütörtökre virradó éjjel dróntámadás érte Kijevet, amelyben egy lakóépületet is találat ért. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború aktualitásaival.