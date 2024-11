Megszólalt Joe Biden a választásról

Egy demokráciában az emberek akarata mindig felülkerekedik

- mondta Joe Biden. A demokrata elnök szerint az amerikai nép "békés és rendezett" átmenetet érdemel a republikánus Donald Trump győzelmét követően.

Tegnap beszéltem Trump megválasztott elnökkel, hogy gratuláljak neki a győzelméhez

- fejtette ki az elnök, aki dicsérettel élt Kamala Harris felé, aki alelnökeként átvette tőle a stafétát július 21-i visszalépését követően.

President Biden praises Kamala Harris following her election defeat to Donald Trump: pic.twitter.com/83r5Guv0qm