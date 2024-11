Felvételek: nagyon betalált az orosz hadianyaggyárnál az ukrán drón

Az Alekszin vegyi üzem az orosz állami védelmi vállalat, a Rosztek tulajdonában áll.

Egy az Ukrán Biztonsági Szolgálatból (SZBU) származó forrás megerősítette a lapnak, hogy drónnal támadtak a vegyi üzemre.

A fegyverraktárak, katonai repülőterek és az orosz katonai-ipari komplexum részét képező vállalatok megsemmisítése csökkenti Oroszország terrorizálási képességét hazánkban

– mondta a forrás.

Helyi lakosok beszámolói és a közösségi médiában terjedő felvételek szerint nagy robbanás volt a vegyi üzemnél.

Last night, Tula, RussiaTula region, the city of Aleksin.The Aleksin Chemical Plant was allegedly attacked.The company produces ammunition, gunpowder, as well as polymers, paints and varnishes and composite materials for the military-industrial complex of Russia. pic.twitter.com/JvyYFcdYZA