Kínos baki derült ki Oroszország legmodernebb páncélosáról: ezért szenvednek ekkora veszteségeket?

Állítólag orosz „milbloggerek” készítették az alábbi videót egy megsemmisült orosz T-90-es harckocsiról, pozíciójuk azonban erősen megkérdőjelezhető, hiszen még a páncélos típusát sem ismerték fel (a videó egy pontján még Leopard harckocsinak is nézték).

The newest Russian T-90M tank was blown to pieces because instead of dynamic protection elements, the turret was covered with... bricks under the guise of ERA - Ai upscaled 150% + dehalo + compression reverse + 30 to 60 FPS + Stabilization https://t.co/VLAhpa8mVg

A videó egyik legérdekesebb pontja viszont mégiscsak az, hogy a harckocsira szerelt Kontakt ERA kiegészítő páncélzat belsejében nem robbanóanyag, hanem egyszerű téglák találhatóak.

Destroyed T-90M of the Russian Armed Forces in detail (this one - ). Bricks are installed in the blocks of ERA instead orf explosive tiles, which were intended to protect the sides. https://t.co/q8TJAJWqcn