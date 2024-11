Videó: evakuálás közben vették sortűz alá az amerikai páncélost az orosz rakéták, váratlan véget ért az akció

A felvétel a sárkányfogakból ítélve valahol az orosz-ukrán határon, így vélhetően a kurszki régióban készülhetett.

A felvételen látszik, hogy ukrán katonák egy csoportja száll a kimentésükre érkező gyalogsági harcjárműbe. Az Egyesült Államok által gyártott és átadott páncélost ezután egy orosz páncéltörő rakéta közvetlen találata éri. A jármű ennek ellenére intakt marad, és visszaindul az ukrán állások felé.

Még kétszer játszódik le hasonló jelenet, egyszer még a fasornál, egyszer pedig a sárkányfogak közötti áthajtás közben.

During an evacuation mission a M2A2 Bradley IFV of the Ukrainian 47th Mech. Brigade sustained 2 ATGM and 1 mortar hit but still managed to exit the battlefield.Once again, I would like to emphasize Bradley's pic.twitter.com/xxCrrPhaPg