Friss kutatás: váratlan hatásai lehetnek az egyik legelterjedtebb táplálékkiegészítőnek

A kreatin az egyik legelterjedtebb táplálékkiegészítőnek számít, amelynek számos pozitív hatást tulajdonítanak. A kutatók szerint azonban az anyag nem csak az energiaszintre és az izmok működésére lehet jótékony hatással; akár az agyműködést is támogathatja. A kognitív funkciók támogatása mellett egyes tanulmányok szerint az alváshiány negatív hatásait is képes lehet csökkenteni a kreatin fogyasztása - írta meg a The Guardian