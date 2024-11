Hatalmasat hibázott az orosz légierő, csúnyán eltévedt a rettegett orosz fegyver

Az esetre közel egy héttel ezelőtt került sor, november 5-én. Az oroszországi Belgorodban készült videón (amelyet valószínűleg egy köztéri kamera rögzített) látható, amint a drón belecsapódik a lakóház 3-4. emeletébe, megrongálva az épületet, és szinte teljesen lerobbantva a külső elemeket.

One of Shahed kamikaze drones launched by Russians failed to reach the Ukrainian border and fell on a building in Belgorod, Russia. 5th of November. pic.twitter.com/OcCJpKOTjL