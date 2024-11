Önként rohannak a katasztrófába az ukránok - Hamarosan újabb kulcsváros kerülhet orosz kézre

Vuhledár eleste után az attól északra fekvő Kurahove vált a donbaszi ukrán védelmi vonalak egyik legfontosabb bástyájává. A Vovcsa folyó víztározójának partján fekvő települést északról és keletről már közrefogták az orosz csapatok.

According to , the situation around Kurakhove is deteriorating. @Deepstate_UA