Egyetlen ábra mutatja, hogy miért van egyre több ok aggódni egy újabb pusztító háború miatt

November 9-én az amerikai légierő tábornoka, Kevin B. Schneider az NBC-nek adott interjút, amelyben elmondta, hogy Népi Felszabadító Hadsereg Légierejének (PLAAF) illetéktelen behatolásai a tajvani légvédelmi azonosítási zónába (ADIZ) 300 százalékkal emelkedtek csak az elmúlt öt hónapban.

Akár a légvédelmi azonosító zónába érkezünk, akár a Tajvani-szoroson belüli középvonalat keresztezzük, a beiktatás óta 300 százalékos növekedést tapasztaltunk ezekben a légi tevékenységekben

– mondta Schneider, utalva ezzel arra, hogy a Laj Csing-tö újonnan megválasztott tajvani elnök májusi beiktatásától kezdte a számolást. Ben Lewis független védelmi elemző diagramja szerint az ADIZ-betörések száma megháromszorozódott a 2023 júniusi 109-ről 2024 júliusára 325-re. Az nem jelent újdonságot, hogy megközelítik a szigetet a PLAAF gépei, viszont korábban a nyáron ennek intenzitása lecsökkent, mivel a tájfunok nem jelentettek a repüléshez kedvező körülményeket. 2024-ben viszont ez a visszafogó hatás sem érvényesült, az incidensek folyamatosan nőttek. Ezen a korábbi ábrán is már látható, hogy az év elején már emelkedni kezdett az esetszám:

