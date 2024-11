Elképesztő számokat tett közzé az ukrán elemző: ilyen véres háborút fél évszáda nem láttunk

Volodimir Dacsenko, egykori Forbes-elemző adta közre az általa összeállított statisztikákat az orosz-ukrán háborúról.

Ezek alapján az látszik, míg az oroszok napi vesztesége 2022-ben 200 főt tett ki, 2023-ra pedig kb. 500-at, addig a mostani őszi-téli időszakra elérte az 1000, akár 1500 fős napi halálozási számot.

Az orosz veszteségek a háború első hónapjaihoz képest lényegében megötszöröződtek.

Russia is suffering more and more losses trying to look like the side that is winning.The dynamics of Russian losses indicates the price of the Russian offensive. 1/6 pic.twitter.com/gkhuzvbrNL