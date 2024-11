Megjelentek Ukrajna csúcstankjai a front legkegyetlenebb szakaszán - Durva veszteségeket szenvedett Moszkva

Az X-en nemrég megjelent több videó, amik az oroszok egy közelmúltbéli támadásáról készültek a front legdurvább szakaszán, a Kurahovétól délre fekvő Dalnije falu mellett.

A felvételeken az látható, amint egy orosz menetoszlop halad észak felé, vélhetően azzal a céllal, hogy megrohamozzák az északról és nyugatról már a világtól elzárt kisvárost. Ekkor csap le rájuk az orosz tüzérség, több járművet is kilőve.

Egy másik felvételen az is látszódik, amint a menetoszlop egyik épen maradt páncélosa megpróbál kereket oldani, ekkor lövi hátba többször egy ukrán Leopard 2A4-es harckocsi.

Donetsk Oblast, a Ukrainian Leopard 2A4 MBT sends a trio of 120mm shells crashing into assaulting Russian armored vehicles outside of Dalnje. pic.twitter.com/TkyhWinBEV