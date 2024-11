Szétlőttek egy amerikai utasszállítót: radikális lépést fontolgatnak Washingtonban

A döntést azért fontolgatják, mert Haiti fölött rálőttek egy amerikai utasszállító repülőgépre. A gép Floridából szállt fel, a Spirit Airlines gépe volt.

Bár a gép több sorozatot is kapott valamilyen kézifegyverről, eddig csak egy könnyebb sérültről tudni.

A gép végül nem is szállt le Haitin, hanem a Dominikai köztársaságban ért földet.

Az FAA eddig csak annyit közölt, hogy a Spirit Airlines gépe biztonságosan földet ért, az ABC információit nem kommentálták.

American Spirit Airlines flight (Flight 951) from Fort Lauderdale, Florida to Port-au-Prince, Haiti, was struck by gunfire while attempting to land.A flight attendant on board suffered minor injuries but no passengers were harmed.Gang activity has surged in Haiti. pic.twitter.com/kDl149lRvo