Ukrajna olyan ütős tervvel állt elő, amelyre még Donald Trump is csettintett

Az ukrán vezetésnek nem kell új "győzelmi tervet" kidolgoznia Donald Trump győzelme miatt, hogy biztosítsa az Egyesült Államok további támogatását. Az eredeti terv középpontjában ugyanis olyan üzleti lehetőségek, nyersanyagokhoz való hozzáférés és katonai együttműködés áll, amelyekkel az ukrán fél igyekszik megnyerni az üzletember-elnök jóindulatát - jelentette a Financial Times

A Volodimir Zelenszkij által csak "győzelmi terv"-nek nevezett dokumentum kidolgozásában amerikai és európai szövetségesek, köztük magas rangú republikánusok is részt vettek. Az utóbbiak célja az volt, hogy olyan ajánlatokat fogalmazzanak meg, amelyek vonzóak lehetnek Donald Trump számára, és elősegíthetik a Kijevvel való szoros együttműködést.

A terv két ilyen, korábban nem hangsúlyozott, kulcsfontosságú elemet tartalmaz:

Az egyik pont szerint az Európában állomásozó amerikai csapatok egy részét a háború után ukrán erőkkel váltanák fel. Ezzel csökkennének az Egyesült Államoknak a szövetségesei védelmével kapcsolatos terhei.

A másik elképzelés - amelyet eredetileg Lindsey Graham republikánus szenátor dolgozott ki - Ukrajna kritikus természeti erőforrásainak megosztását javasolja a nyugati partnerekkel.

Trumpot érdekelte a két pont

- nyilatkozta az FT egyik partnere, utalva arra a szeptemberi New York-i találkozóra, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bemutatta az elképzeléseket az amerikai politikusnak.

Az ukrán üzleti vezetők emellett tárgyalnak arról is, hogy Trumpnak egyfajta "befektetési szűrési" jogköröket ajánljanak fel. Ez lehetővé tenné számára, hogy befolyásolja, ki folytathat üzleti tevékenységet az országban (főként Kínát tarthatná távol ezzel a leendő amerikai elnök). A Financial Times szerint az üzleti vállalkozók hajlandóak lennének a jelenlegi kínai beszállítókat is lecserélni amerikaiakra.

Az ukrán vezetés és szövetségesei attól tartanak, hogy Donald Trump hivatalba lépése esetén az Egyesült Államok leállíthatja a katonai támogatást. Emellett aggódnak amiatt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök, kihasználva Oroszország harctéri előnyét, olyan békemegállapodást erőltethet ki, amely Moszkva számára kedvező feltételekkel zárná le a háborút.

