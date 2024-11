Videón a különös ukrajnai robbanás: nagy kérdés, ki állhat mögötte

A gát elleni támadásról már hétfőn rengeteg ukrán és orosz forrás is beszámolt, bár vizuális bizonyíték egészen eddig nem került elő a támadásról.

A Ternivszka gát a Vovcsa vízét tartja kordában, megsemmisülése esetén több tucatnyi kisebb falu kerülhet víz alá.

A most megosztott felvételen nagyon úgy tűnik, hogy irányított robbantás történt

– ez pedig csak még több kérdést vet fel.

The moment of the explosion (at 0:39) -which looks like controlled detonation- at the Ternivka dam near Kurakhove. After the explosion, water from the reservoir started filling the Vovcha river towards the villages of Bahatyr, Andriivka and Oleksiivka. According to local pic.twitter.com/MYBFV8zgRA