Bármelyik nap megkezdődhet: Oroszország kiképzett rohamosztagokat telepít a déli frontra

Az ukrán hadsereg déli parancsnokságának szóvivője szerint kiképzett rohamosztagok érkeztek a déli Zaporizzsja megyébe, és bármikor megindulhat egy újabb orosz offenzíva – írja a The Kyiv Independent . Katonai elemzők szerint azonban semmi nem utal arra, hogy újabb offenzíva készülődik délen.

Az ukrán hadsereg déli parancsnokságának szóvivője, Vlagyiszlav Volosin kedden elmondta, hogy

az orosz hadsereg kiképzett rohamosztagokat telepít Zaporizzsja megyében lévő frontállásokba.

Voloscsin már egy nappal korábban jelezte, hogy "bármelyik nap" megkezdődhet egy újabb orosz támadás Zaporizzsja megyében. Az orosz csapatok október eleje óta fokozatosan növelik aktivitásukat a térségben, miközben Kijev egy esetleges délről induló előrenyomulásra figyelmeztetett.

Volisin szerint Oroszország elsődleges célja a Zaporizzsja megyében található Orihiv város felé történő előrenyomulás lehet. Ez a lépés lehetővé tenné az orosz hadsereg számára, hogy ellenőrzése alá vonja a Zaporizzsja és Kelet-Ukrajna közötti logisztikai útvonalakat – magyarázta a szóvivő.

Az ukrán tisztviselő kiemelte, hogy a Huljaipole szektor szintén fontos célpont az orosz erők számára, mivel itt kulcsfontosságú logisztikai útvonalak találhatók. Emellett az orosz csapatok fokozták támadásaikat Vremivka falu irányába, és megpróbálták áttörni az ukrán védelmi állásokat Rivnopillia és Velika Novoszilka települések közelében.

Voloscsin októberi nyilatkozatában már utalt arra, hogy az orosz erők áttörésre készülnek a Zaporizzsja megyében lévő Orihiv és Mala Tokmacska irányában. Ez a terület volt a fő tengelye a 2023-as ukrán déli ellentámadásnak, amely Robotine település felszabadításához vezetett, de nem ért el jelentősebb eredményeket.

Az orosz aktivitás fokozódása nem korlátozódik a frontvonalon zajló műveletekre. A jelentések szerint az orosz csapatok fokozták a támadásokat Zaporizzsja városa ellen is, irányított légibombákkal célozva a polgári infrastruktúrát.

Az orosz hadműveleteket elemző ukrán DeepState szerint ugyanakkor nincs arra utaló jel, hogy Oroszország nagyobb támadásra készülne Zaporizzsjában

– írja az Ukrajinszka Pravda. Az elemzők bírálták a lehetséges déli offenzívával kapcsolatos nyilatkozatokat, mint amelyek megalapozatlanok és csak indokolatlan félelemkeltésre jók.

A térségben két légideszant támadó hadosztály van, amelyek közül az egyiket részben máshová csoportosították át, valamint egy új, szétszórt erőkből álló ezred. Kamianszke város körül jelenleg nincs nagyobb aktivitás. Ha mégis történik valami, jobb, ha fizikailag felkészülünk, mintsem napi állításokkal riogassuk Zaporizzsja lakóit. A helyzet Robotine faluban szintén változatlan, és semmi jele az eszkalációnak

– írták.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet szintén azt írta, hogy nem tud olyan jelentésekről, melyek szerint az oroszok ténylegesen erőket helyeztek volna át Zaporizzsjába más területekről.

Címlapkép: Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának felvételén katonák lőgyakorlatot tartanak egy nem megnevezett ukrajnai helyszínen 2024. október 31-én. MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata