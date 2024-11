Donald Trump visszatért a Fehér Házba

Trump legutóbb 2021 januárjában járt az Ovális Irodában, amikor távozása előtt egy kétoldalas levelet hagyott hátra utódjának, Joe Bidennek. Most azonban merőben más körülmények között tért vissza: megválasztott elnökként, a hatalomba való visszatérés küszöbén. Biden elnök a találkozón hangsúlyozta, hogy zökkenőmentes átmenetet vár januártól. "Gondoskodni fogok elődje és utóda elhelyezéséről, amikor januárban újra elfoglalja a Fehér Házat" - jelentette ki Biden.

