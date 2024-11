Filléres eszközzel lőtték ki az egyik legritkább ukrán csúcstankot az oroszok Kurszknál

Egyelőre nem tudják az orosz alakulatok kiszorítani a jelentős nyugati technológiát felvonultató ukránokat Kurszk területéről, viszont a harcok továbbra is zajlanak. Kijev augusztus elején indított nagyszabású hadműveletet az Oroszország nemzetközileg elismert területe ellen, amely alaposan meglepte az orosz védőket, noha a hírszerzés folyamatosan jelentett a csapatösszevonásokról. A támadók néhány nap alatt több mint 1000 négyzetkilométert foglaltak el, de a legtöbb szakértő gyors kivonulást jósolt. Erre rácáfolni látszanak a tények, mivel több mint három hónappal később még mindig jelentős területeket birtokolnak itt az ukránok – bár már jóval kisebbet, mint a hadművelet elején.

A meglepetés erején felül a siker másik kulcsát az adta Kije számára, hogy jelentős mennyiségű nyugati eszközt vetetettek be.

A harcok azóta is tartanak, a hírek szerint Vlagyimir Putyin még Donald Trump amerikai elnöki beiktatását megelőzően szeretné kiszorítani Oroszország területéről az összes ukrán katonát. A harcokról időszakosan újabb felvételek érkeznek.

Videos from Russia's 155th Naval Infantry Brigade showing an FPV strike on a Challenger tank and a Lancet loitering munition strike/near miss on a Stryker filmed from a fiber optic cable FPV. The Stryker continues to drive after the strike. https://t.co/FVvbvob0IA