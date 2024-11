Knighton légi marsall: nagyon törnek fel az európai hatalom riválisai, szükség van a hatodik generációs csúcsgépekre

Átmenetileg zátonyra futott a brit, japán és olasz kezdeményezésben zajló nagyszabású projekt, a Globális Harci Légi Program (GCAP). Ennek oka, hogy Luke Pollard, a brit fegyveres erők minisztere elutasította a hosszú távú kötelezettségvállalást emellett, mivel megvárná a 2025-ös új stratégiai védelmi felülvizsgálat eredményeit. A megjegyzéséket követően aztán fordulat állt be, a Financial Times szerint a londoni kormány belegyezett a több milliárdos projektbe. A lendület kitartott akkor is, amikor az olasz parlament is megerősítette a részvételét a fejlesztésben.

A lopakodó képességek elterjedése a kínai J-20-as vagy az orosz Szu-57-es, valamint az egyre nagyobb hatótávolságú levegő-levegő fegyverek, például a PL-15 Thunderbolt révén azt jelenti, hogy már most meg kell terveznünk a következő generációs képességeket is; ezért van szükségünk a GCAP-ra

– mondta Richard Knighton légi marsall, a RAF légi vezérkari főnöke. Hozzátette, hogy az amerikai F-35-ösök kiegészítésére irányul az elképzelés, nem pedig azok helyettesítésére. Elmondta továbbá, hogy az új fegyvereket is fel kell majd szerelni a legmodernebb rendszerekkel, hogy a jövőben is versenyképesek maradjanak a vetélytársakkal szemben.

A GCAP projekt célja, hogy a három résztvevő hatalom fejlessze a saját légierejének képességeit. Az elképzelés szerint az első hatodik generációs 2035-ben érkezhetnek meg, ezek képesek lesznek lecserélni az olasz légierő kötelékében álló Eurofighter Typhoonokat és a japán F-2-eseket egyaránt. London 2025 májusáig 2 milliárd fontos vállalást tett a költségekre. Közben az ipari partnerek arról számolnak be, hogy gőzerővel haladnak, hamarosan újabb fejlesztési szakaszba léphetnek a gépekkel kapcsolatban. A brit Királyi Légierő (RAF) ezek mellett autonóm együttműködési platformok (ACP) vásárlását is tervezi, mivel ezekkel szeretné tovább erősíteni az F-35-ösök és a majdani GCAP-ok képességeit. Ezzel kapcsolatban ambiciózus terveket fogalmaztak meg: szeretnék, ha már az évtized végére rendszeresen repülnének a személyzettel ellátott gépek mellett. Knighton szerint ez jelentheti a jövőt, amelyet bizonyít, hogy egy sor ország elkötelezte már magát az APC-k fejlesztése mellett:

Mivel több nemzet, mint például az USA, Ausztrália, Japán, Franciaország, Németország, aktívan befektet az ACP saját változataiba, most van az utolsó biztonságos pillanat, hogy elkötelezzük magunkat az ACP mellett, ha meg akarjuk tartani az előnyünket, és meg akarjuk ragadni a kezdeményezést, valamint a piacot.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 11. 11. Megkapta a szupermodern vadászgépeit az orosz légierő

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images