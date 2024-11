Nagy újítások érkeznek a Google Chrome-ra: sokkal könnyebb lesz az internetes keresés

A Google Chrome iOS-verziója számos új funkcióval bővült, amelyek eddig csak az androidos változatban voltak elérhetőek. A fejlesztések között szerepel a Google Lens képi- és szöveges keresés lehetősége, valamint a közvetlen mentési lehetőség a Google Fotókba és a Google Drive-ba - számolt be a The Verge

A Google Lens új funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy

képi és szöveges elemeket egyszerre használjanak a Google-kereséseikhez.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy ruhadarab képét feltöltve a felhasználók beírhatják a kívánt színt is, a rendszer pedig megpróbálja a terméket a megadott színben megtalálni.

A Google fejlesztése hasonlít az Apple saját, integrált mesterséges intelligencia funkciójával, a Visual Intelligence keresőjére, amely a gyártó ígérete szerint decembertől lesz elérhető az iPhone 16 és 16 Pro modelleken. Azonban, ahogy arról korábban már beszámoltunk, ez a fejlesztés a többi Apple AI-funkcióhoz hasonlóan, az Európai Unió szabályozásai miatt később érkezhet meg az európai iPhone készülékekre.

Az Chrome böngészőre érkező további újítások között szerepel, hogy a felhasználók innentől közvetlenül menthetnek képeket és fájlokat a webről a Google Fotókba és a Google Drive-ba. A The Verge szerint ez különösen azoknak lehet hasznos, akik már kimerítették az Apple által kínált ingyenes felhőtárhelyet, vagy egyszerűen előnyben részesítik a Google szolgáltatásait.

A frissítés részeként megjelent a Shopping Insights funkció is, amellyel a böngésző egy "Good Deal Now" ("Jó ajánlat") felirattal jelzi, ha az felhasználó által keresett termék a rendszer szerint épp jó áron van. Ezen felül a felhasználók számára elérhetővé válik egy árkövetési rendszer is, amellyel figyelhető a termék árában bekövetkező változás.

Ez a frissítés jelentősen javítja majd a felhasználói élményt az iOS-es Chrome-ban

- nyilatkozta a Google egyik képviselője.

Az új verzióban megjelent egy térképes nézet is, amely lehetővé teszi, hogy

a felhasználók egy weboldal címére kattintva megtekinthessék annak helyét a Google Térképen, anélkül, hogy új lapot kellene nyitniuk vagy alkalmazást kellene váltaniuk.

A Google ígérete szerint a következő hónapokban további fejlesztésekkel bővül majd az iOS-en elérhető Google Chrome, folyamatosan javítva a felhasználói élményt és bővítve az alkalmazást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images