Téli időszámítás: elárulták a szakértők, mit kell tenni az egészségünkért

A nyári időszámítás vége számos kihívást hozhat magával, különösen azok számára, akik érzékenyek a évszakok változásaira. A rövidebb nappalok és a korábbi sötétedés nemcsak a napi rutint boríthatja fel, de egészségügyi problémákat is okozhat, beleértve a szezonális affektív zavart, amelyet téli depressziónak is neveznek. A Newsweek cikkében szakértőket szólaltatott meg a témával kapcsolatban, akik elmondták, hogyan lehet felkészülni ezekre a változásokra és megőrizni a testi-lelki egyensúlyt a téli hónapokban.

Az óraátállítás és a napsütéses órák száma sok ember számára okozhat nehézségeket. Az ilyentájt kialakuló szezonális affektív zavar, vagy más néven téli depresszió, az Egyesült Államokban a felnőttek mintegy 5 százalékát érinti és a tünetek akár tavaszig eltarthatnak.

Ha az évszakok változása miatt kezdjük magunkat levertnek, szomorúnak vagy depressziósnak érezni, ismerjük el. Az érzéseink címkézése az első lépés

- tanácsolja egy Newsweek által kérdezett szakértő. A szakember azt is kiemelte, hogy a hidegebb, sötétebb idővel érkező hangulatváltozás teljesen normális.

Az egyik leghatékonyabb megoldás a téli depresszió leküzdésére, a több fény, amelyet külön erre a célra használható, a természetes fényt imitáló lámpákkal is el lehet érni. Ennél még egyszerűbb lépés, ha minél több időt töltünk a szabadban, vagy munka közben közelebb ülni az ablakhoz.

Az étrend és a testmozgás szintén kulcsfontosságú szerepet játszik a szezonális változások kezelésében. Az aktív életmód fenntartása is fontos, még akkor is, ha ez nehéznek tűnik a sötétebb, hidegebb hónapokban. A szakemberek szerint ha edzettebbek vagyunk, mentálisan is jobban érezhetjük magunkat.

A táplálkozási szakértők kiemelik az egészséges étrend szerepét is a mentális jólét támogatásában. Javasolják a magas rosttartalmú élelmiszerek, erjesztett termékek és omega-3 zsírsavakban gazdag ételek fogyasztását.

A tápanyagokban gazdag élelmiszerek beépítése elengedhetetlen az évnek ebben az időszakában

- mondja egy dietetikus.

A D-vitamin pótlása szintén fontos lehet, különösen a napsütéses órák számának csökkenése miatt. A szakértők javasolják a D-vitaminban gazdag ételek fogyasztását és szükség esetén az étrend-kiegészítők használatát.

Ezek mellett arra is figyelmeztetnek, hogy

oda kell figyelni a szénhidrátban és cukorban dús ételek fogyasztására a téli hónapokban, ugyanis sok ember ezen időszakban a szokásosnál többet fogyaszthat ezekből.

A szakértők kiemelik, hogy ha az életmódban eszközölt változások nem hoznak enyhülést, mindenképpen szakemberhez kell fordulni segítségért. A szezonális, téli depresszió kezelésre nagyon hasonló a hagyományos depresszióhoz, és a korai beavatkozás kulcsfontosságú lehet a tünetek enyhítésében.

