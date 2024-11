Elképesztő szintet ért el az orosz haderő leépülése – Szinte a teljes, eredeti állomány megsemmisült a harcokban

A X-en megjelent összehasonlító táblázat két adatot vetett össze: Oroszország utolsó, békeidőszakban ismert állományát, amelyet a 2022-es kiadású Military Balance tartalmaz a legpontosabban (ámbár ezen számok is becslésen alapulnak).

Ezzel szembe pedig az Oryx háborús blog gyűjtését állította, amely csoport, változó összetétellel, de a háború kezdete óta listázza mindkét oldal vizuálisan megerősített veszteségeit.

It is now estimated that Russia has visually confirmed lost an equivalent of over 90% of its pre-war tanks in active service.The losses of the T-80BV/U are above 100% because Russia has reactivated a significant number from storage.Data from Oryx (Jakub) & MB 2022. pic.twitter.com/RSOXHOpJhq