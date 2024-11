Megdöbbentő hatása lehet a sokak által szedett sztárgyógyszernek

A dán Novo Nordisk gyógyszergyártó cég Ozempic és a Wegovy néven ismert elhízás, illetve cukorbetegség ellen kifejlesztett gyógyszerei egy JAMA Psychiatry folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint az alkoholfüggőség kezelésében is hatékonyak lehetnek. A megjelent kutatás szerint ezek a szemaglutid hatóanyagú készítmények csökkenthetik az alkoholfüggőség miatti kórházi kezelések kockázatát - írta az USA Today

Az idén nagy figyelmet kapó gyógyszerek - az Ozempic és a Wegovy - hatóanyaga, a szemaglutid, egy peptid, amelynek szerkezete nagyon hasonlít a szervezetben is megtalálható glükagonszerű peptid-1 hormonhoz. A szer lényegében a hormon hatását utánozza, amellyel étkezés során termelődik, és jóllakottság érzetét kelti az agyban, ezért is kezdték el a cukorbetegség mellett a krónikus elhízásban és étkezési zavarokban szenvedő betegeknél is alkalmazni.

A gyógyszerek feltételezett pozitív hatásairól már rengeteg kutatás született. Megállapították többek között, hogy az Alzheimer-kórban és a krónikus, vagy ízületi fájdalmakban szenvedő betegek számára is segítséget nyújthat. Egy frissen megjelent tanulmány szerint pedig akár az alkoholfüggőséggel élőknek is segítséget nyújthat a szer.

Svédországi kutatók több mint negyedmillió, alkoholfogyasztási zavarban szenvedő ember adatait elemezték. Megállapították, hogy azok, akik szemaglutid vagy liraglutid tartalmú gyógyszereket szedtek, kisebb valószínűséggel kerültek kórházba alkoholproblémák miatt.

A svédországi tanulmány több mint 133 ezer olyan személyt vizsgált, akik 2006 és 2023 között alkoholfüggőség miatt kerültek kórházba.

Az Ozempic és Wegovy márkanevek alatt forgalmazott szemaglutid tartalmú szereket szedő betegeknél (4500 fő) volt a legalacsonyabb a kórházba kerülés kockázata,

míg a Victoza és Saxenda néven ismert liraglutid tartalmú készítmények fogyasztóinál (2700 fő) a második legalacsonyabb. A tanulmány érdekes módon azt is kimutatta, hogy ezen gyógyszerek valamelyikét szedő alkoholfüggő betegek kisebb valószínűséggel kerültek kórházba, mint akik kifejezetten az alkoholfogyasztási zavar kezelésére felírt gyógyszer fogyasztottak.

A tanulmányban nem részt vevő szakértők ígéretesnek tartják az eredményeket, de óvatosságra intenek. Lorenzo Leggio, az amerikai Országos Drogfogyasztási Intézet (NIDA) és az Országos Alkoholfogyasztási Intézet (NIAAA) kutatója szerint az említett gyógyszerek (főként az Ozempic és a Wegovy) ígéretesek, de

eddig még nem jutottunk el arra a pontra, hogy azt mondhassuk, mindenképpen működnek.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy további kutatásokra van szükség, hogy teljesen feltérképezzék a szerek hatásait. Az Egyesült Államokban jelenleg közel 29 millió ember szenved alkoholhasználati zavarban, ami minden tizedik 12 évesnél idősebb amerikait érint. Ennek ellenére azonban az érintettek mindössze 2%-a részesül kezelésben.

Leggio azt is kiemeli, hogy az Amerikában jelenleg hatalmas drogválságot okozó, opioid tartalmú fájdalomcsillapítók halálozási számait is túllépi az alkohol miatt bekövetkező halálesetek száma.

