Jevhen Kornijcsuk, Ukrajna izraeli nagykövete az ötödik Kijevi Zsidó Fórumon tartott beszédében bejelentette, hogy a zsidó állam teljes mértékben leszállította a légi fenyegetések korai előrejelző rendszerének kiépítéséhez szükséges eszközöket.

Kornijcsuk kiemelte, hogy a rendszer egyes elemei, köztük az Izraelben gyártott háromdimenziós radarok már üzembe helyezésre kerültek Ukrajnában.

Ez nem titok. Az ukrán hadsereg már ma is használja a radarokat. És eléggé alkalmasak, és szükség esetén pedig nagy mennyiségben is be lehet őket szerezni

- mondta a nagykövet.

A diplomata kijelentette azt is, hogy Ukrajna és Izrael közös ellenséggel néz szembe, és úgy tűnik, a két ország háborúit "egy központból koordinálják". Hangsúlyozta továbbá, hogy a két nemzetnek közös szövetségesei vannak.

Kijev korábban a teljes Vaskupola-rendszert kérte Jeruzsálemtől, de ettől a zsidó állam mindvégig elzárkózott. A korai előrejelző rendszer is - bár harctéri használata megkérdőjelezhetetlen - inkább a polgári személyzet biztonságba helyezéséről szól.

