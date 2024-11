Oroszország hőse elmagyarázta, hogy miért az Szu-57-es a világ legjobb vadászgépe

Szergej Bogdan tesztpilóta – akit az Oroszország hőse címmel is kitüntettek – kifejtette a véleményét, amely szerint Oroszország legújabb fejlesztésű csúcsmodern vadászgépe, az Szu-57-es számít jelenleg legjobbnak a világon, még a frissen bemutatott kínai J-35A-t is beleértve – számolt be az orosz TASZSZ.