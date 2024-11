Tulsi Gabbard volt demokrata kongresszusi képviselő lesz valószínűleg Donald Trump nemzetbiztonsági igazgatója, a kinevezéséről itt írtunk:

Az egyik legolvasottabb ukrán lap az alábbi tényeket közölte Gabbardról:

demokrata képviselőnő volt,

az ukrán NSDC dezinformáció-ellenes hivatal szerint Gabbard évek óta a Kreml zsoldjából orosz érdekeket képvisel külföldi platformokon (erre explicit semmilyen bizonyíték nincs, mindenesetre jól mutatja Kijev érzéseit a politikussal kapcsolatosan),

(erre explicit semmilyen bizonyíték nincs, mindenesetre jól mutatja Kijev érzéseit a politikussal kapcsolatosan), Gabbard szerint az Egyesült Államok „provokálta” Oroszországot éveken át, melynek következménye Ukrajna megtámadása is. A politikusnő „katonai agresszióval” vádolta meg saját országát. Arról is beszélt, hogy szerinte a „washingtoni elit” ukránokkal akar olyan sok oroszt megölni, amennyit csak lehetséges.

A politikusnő „katonai agresszióval” vádolta meg saját országát. Arról is beszélt, hogy szerinte a „washingtoni elit” ukránokkal akar olyan sok oroszt megölni, amennyit csak lehetséges. Gabbard beszélt arról korábban, hogy szerinte Ukrajna biolaborokban tömegpusztító fegyvereket fejleszt.

Jól látható, hogy Gabbard számos Kreml által hangoztatott narratívaelemet továbbad az amerikai nyilvánosságnak, ráadásul fontos nemzetbiztonsági posztot foglal majd el Trump mellett, ami

abba az irányba lökheti a megválasztott elnököt, hogy Oroszország számára kedvező békét kössön Ukrajnában.

Trump mellett most már elég széles kör kezd el gyűlni, akik vagy nem tartják fontosnak Ukrajna kérdését, vagy explicit Oroszországnak kedvező lezárást sürgetnek. JD Vance, Trump alelnöke például simán odaadná az elfoglalt területeket Oroszországnak és minimum 20 évre kizárná Ukrajnát a NATO-ból.

Címlapkép forrása: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons