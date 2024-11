Aggasztó fejlemény mutatja: a világ legsötétebb diktatúrája egyre modernebb fegyverekhez jut

Észak-Korea a modern háborúk kihívásaira felkészülve tömegessé tenné az öngyilkos drónok gyártását az országban számolt be az MTI. A fejlemény azért számít különösen problémásnak, mivel jobban feltételezhető, hogy az ehhez szükséges szaktudást Moszkva adta át a diktatúrának.

Az észak-koreai KCNA hírügynökség közölte: Kim Dzsongun megtekintett egy dróntesztet csütörtökön, és azt hangsúlyozta, hogy fel kell gyorsítani az újonnan kifejlesztett katonai drónok gyártását. Ezt követően az ország vezetője elrendelte, hogy

a lehető leghamarabb teljes erővel kezdjék meg ezeknek az eszközöknek a tömeges előállítását.

Kim Dzsongun augusztusban részt vett Észak-Korea új típusú öngyilkos drónjának tesztelésén, és akkor azt kérte, hogy még több ilyen pilóta nélküli eszközt használjanak a hadseregben. A dél-koreai hírszerzés szerdán azt közölte, hogy az utóbbi két hétben észak-koreai katonák érkeztek a kurszki régióba, és már aktívan részt is vesznek az Ukrajna elleni orosz katonai műveletekben.

A fejlemény azért is kelt aggodalmat a térségben, mivel Phenjan az elmúlt időszakban egyre közelebbi kapcsolatba került Oroszországhoz. Észak-Korea fegyvereket és csapatokat is küldött Moszkva megsegítésére az ukrajnai fronton, cserébe a Kreml több modern haditechnológiát is átad a rezsimnek. Azt nem tudni, hogy a mostani bejelentés azzal állhat-e összefüggésben, hogy az észak-koreaiak esetleg újabb fegyvertípussal jelennének-e meg az ukrajnai háborúban, vagy saját felhasználásra pörgetnék fel az előállítást. Mindkét fejlemény súlyos aggályokat jelentene, mivel Vlagyimir Putyin alakulatai további erősítéshez jutnának vagy pedig Kim Dzsongun az „ősellenség” Dél-Korea ellen szeretné felfegyverezni a hadseregét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images