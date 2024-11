Barack Obama egykori jobbkeze húzhatja ki a csávából a demokratákat?

Rahm Emanuel 2009 és 2010 között Barack Obama fehér házi kabinetfőnökeként szolgált, majd megválasztották chicagói polgármesternek, 2021-ben pedig az Egyesült Államok japán nagykövetének nevezte ki Joe Biden amerikai elnök.

David Axelrod, Obama egykori kampánytanácsadója múlt héten arra célzott, hogy a vérbeli harcosként és energikusként leírt Emanuel ideális vezető lenne az elnökválasztáson vereséget szenvedett párt számára.

Ha azt kérdeznék, "Mit kellene tennünk? Ki vezesse a pártot?", akkor én Rahm Emanuel nagykövetet választanám, és visszahoznám Japánból, hogy ő legyen a Demokrata Nemzeti Bizottság elnöke

- mondta Axelrod egy podcastinterjúban, aki másnap az X-en azt közölte, "lehet, hogy mások is szóba jöhetnek, de ő tényleg egyedi: ez az ember tudja, hogy kell harcolni és győzni!"

Dems need a strong and strategic party leader, with broad experience in comms; fundraising and winning elections.One thought I surfaced on : Ambassador .There may be others but he is kind of sui genesis: Dude knows how to fight and win! @HacksonTap